Chips-krig er forbi: KiMs taber sag

I seks år har KiMs kæmpet for retten til at få eneret over deres klassiske firkantede snackchips, men nu er det forbi.

Sø- og Handelsretten oplyser, at de har afvist, at KiMs kan få eneret til firkantede rillede chips som varemærke.

- Det centrale i denne sag er, at et væsentligt kendetegn ved mærket er den firkantede chips’ rillede overflade, og at netop denne overflade har til formål at sikre en bestemt konsistens og smagsoplevelse.

- Fordi chipsenes form har denne funktion – altså opnår et såkaldt teknisk resultat – er det ikke muligt at registrere den firkantede og rillede chips som et varemærke, siger varemærkechef ved Patent- og Varemærkestyrelsen, Hannah Holm Olsen.

Hening Jakobsen også kendt som Kims- Jørgen fra Kims reklamerne er ansigtet udadtil for den danske chips-gigant. Foto: Ernst van Norde.

Seks års ballade

Hele sagen startede i 2014, hvor KiMs ansøgte om at få den firkantede chips, Snack Chips, registreret som et tredimensionelt varemærke.

Men et år senere fik Patent- og Varemærkestyrelsen en indsigelse, og så startede balladen og varemærket blev ophævet.

'Sagen gik herefter videre til Ankenævnet for patenter og varemærker, der besluttede, at mærket skulle forblive ophævet. Og nu har sagen så været en tur forbi Sø- og Handelsretten', skriver Patent- og Varemærkestyrelsen.

Patent- og Varemærkestyrelsen oplyser, at hvis noget skal have stemplet 'et tredimensionelt mærke', så skal det have en tredimensionel form, herunder beholdere, emballage, varen selv eller dets udseende. De bruger Toblerone som eksempel.

Et tredimensionelt mærke skal desuden have særpræg for at blive registreret.

- Det er vigtigt at huske, at fokus i denne sag har været chipsenes tekniske karakter. Altså det der giver chipsene deres konsistens og smagsoplevelse. Sagen gør derfor ikke tredimensionelle mærker mindre vigtige. Et tredimensionelt mærke kan fortsat være afgørende for din forretning og kan beskytte dine varer, hvis fx en af dine varer med en bestemt form har kendetegnsfunktion, siger Hannah Holm Olsen.