Chok: 11-årig fandt levende edderkop i bananskræl

Forestil dig, at du har spist en banan, og så efterfølgende finder en edderkop i bananskrællen.

Det vil for mange være en ubehagelig fornemmelse, og netop det oplevede den 11-årige Isabella Møller Nielsen fra Hjortshøj.

Hun fandt først edderkoppen i bananen dagen efter. Bananen føltes dog anderledes, da Isabella sent fredag aften spiste den, inden hun skulle sove, men hun tænkte ikke nærmere over det.

Morgenen efter fandt hun så en edderkop inde i bananskrællen.

- Jeg løb og skreg, da jeg så edderkoppen. Jeg var i panik, fordi jeg troede, at den havde været inde i bananen, siger hun til Ekstra Bladet.

Den 11-årige Isabella som fandt edderkoppen i bananskrællen. Privatfoto

Edderkoppemysteriet

Isabellas familie frygtede, at det kunne være en af de meget få, farlige edderkopper, der findes, nemlig den brasilianske vandreedderkop, som er en af de edderkopper, der har flest menneskeliv på samvittigheden.

Ekstra Bladet satte sig for at opklare mysteriet om edderkoppen, så familien - forhåbentlig - kunne få lidt mere ro på.

Derfor kontaktede vi Frederik Leck, der er edderkoppeekspert og naturformidler.

- 99,9 procent af verdens edderkopper er ikke farlige, og de gør ikke mennesker noget, medmindre at vi aktivt klemmer/provokerer dem, de er generelt sky væsener som kun bider fra sig som sidste udvej, og her er det kun relativt få arter, der kan bide igennem vores hud - frygten for edderkoppebid skyldes i høj grad overtro og myter, understreger han overfor Ekstra Bladet.

Han tilføjer, at det selvfølgelig er okay at blive forskrækket over sådan et mystisk fund.

Og der er grund til, at familien kan få ro på.

- Edderkoppearten er i familien sækspindere - Clubionidae. Der er 20 arter i den familie i Danmark, og de har fået deres navn af, at de spinder sådan nogle sæk-agtige soveposer i sprækker og lignende, når de ikke er på jagt, siger han.

Og der er ikke meget, der tyder på, at det er en edderkop, som er kommet langvejs fra.

- Det er meget sandsynligt at der er tale om en dansk art, og altså ikke noget eksotisk, men det kræver bedre billeder at få et præcist artsnavn på.

Hvordan edderkoppen er havnet i bananen, har Frederik Leck et godt bud på.

- Den har formentlig kravlet rundt i en lagerhal eller lignende, hvor bananerne har været opbevaret, og har så hvilet sig på en klase.

Det kan altså heller ikke have været edderkoppen, som har spist af bananen, understreger han.

- Edderkoppen har ikke fysisk været 'inde i bananen' - det er biologisk umuligt. Og de gnaver ikke hul for så at kravle ind i den. Den må have været i en sprække i skrællen, eller eventuelt i de mellemrum mellem stænglerne i en klase.

Kan ånde lettet op

Da Ekstra Bladet taler med Isabella og hendes mor, efter vi har fået afklaring om edderkoppen, ånder de lettet op.

- Det er meget dejligt, at den ikke har haft sit hjem i bananen. Det er ret dejligt, at den ikke er farlig, siger Isabella.

Rikke Kathrine Kristiensen er mor til Isabella, og hun har også gået med uro i maven siden fundet af edderkoppen.

- Vi har kørt os selv op, hvis den havde bidt hende om aftenen, og vi så først opdagede det om morgenen, fortæller Rikke.

Hun fortæller også om, hvordan de gik og frygtede, at den havde nået at lægge æg.

Heldigvis er det ganske ufarlige æg, hvis den har nået det.

- Det var virkelig dejligt, at vide - men det er stadig klamt, afslutter Isabella, som generelt ikke er stor fan af edderkopper.