Chok for danske skiturister: Lægeerklæring er ikke nok

Der har i lang tid hersket tvivl om indrejsereglerne til Østrig. Nu slår Udenrigsministeriet fast, at en lægeerklæring ikke er nok for tidligere smittede

Der er dårligt nyt for skiglade danskere, der har planer om at tage turen sydpå for at stå på ski på de østrigske løjper.

Specielt hvis man har været smittet med corona i løbet af den sidste måneds tid.

Reglerne er nemlig således, at man skal være vaccineret med tredje stik og have en negativ pcr-test for at undgå karantæne ved indrejse i Østrig.

Hvis man har været smittet med corona for nylig, står man derfor i en svær situation. Det er nemlig muligt at teste positiv for corona, lang tid efter man har overstået corona-infektionen.

Total forvirring

Hidtil har der været forlydninger om, at det var muligt at fremvise en lægeerklæring for at bevise, man har overstået et coronaforløb, men det er ikke nok, slår Udenrigsministeriet nu fast.

Ministeriet har netop opdateret rejsevejledningen for Østrig lørdag formiddag efter stribevis af henvendelser fra forvirrede borgere.

Opdateringen på Udenrigsministeriets hjemmeside kom lørdag klokken 10.10. Foto: Screendump

Diskuteres i grupper

Derfor vil en lang række danskere altså have svært ved at overholde indrejsereglerne, når turen går til Østrig.

I Facebook-gruppen 'SKIferie - for alle os der elsker ski opg ferie' har reglerne løbende været til debat. Her er det tydeligt, at de østrigske regler skaber både forvirring og fortvivelse. Lørdag ved middagstid har den opdaterede rejsevejledning også fundet vej til medlemmerne.

'Latterligt, fatter ikke, hvad Østrig vil opnå med så strikse regler…', skriver en dansk kvinde i gruppen blandt andet som reaktion.

En anden skriver:

'Ja, så fik vi nådesstødet. Håber, alle I andre får en dejlig ferie'.

Ekstra Bladet er således bekendt med flere danskere, der har taget turen til Østrig med en lægeerklæring som bevis på overstået coronaforløb.