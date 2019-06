Chok! GIGANTISK rotte dumper ned på restaurant

Den 42-årige kvinde var noget chokeret, da en kæmpe rotte valgte at forstyrre hendes frokost hos Buffalo Wild Wings i Los Angeles.

Alisha Norman sad ellers bare og passede sig selv, da den firbenede gnaver faldt død om på hendes bord efter at være faldet flere meter fra loftet.

Alisha Norman var i gang med at se en fodboldkamp mellem Amerika og Sverige, da rotten faldt ned. Foto: Privat

På sin Facebook har kvinden taget billeder af rotten og skrevet ud til sine følgere.

'Så hvad gør du, når en rotte falder ned fra loftet og på dit bord... virkelig LA? Jeg prøvede bare at se en fodboldkamp', skriver hun.

Til NBC fortalte kvinden, at manageren på restauranten havde sagt til hende, at det var fordi, der var en ombygning i gang, at rotten var kommet ind på restauranten.

- Jeg vidste, at rotten ville være skadet, når den kom ned, fordi den ramte så hårdt. Du kunne høre den falde, fortæller hun.

Foto: Privat

Hun bad personalet i restauranten om hjælp og ifølge hende, kom der bare to tjenere med to tallerkner, der samlede rotten op og smed den i en skraldespand.

Alisha Norman endte med en gratis frokost efter episoden.