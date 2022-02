Chok i Frankrig over 100.000 døde fisk

Det var et voldsomt syn, der mødte aktivister på fartøjet Sea Sheperd torsdag 3. februar. Tæt ved kystbyen La Rochelle i Frankrig drev mere end 100.000 døde fisk af arten blåhvilling rundt i en stor dynge.

Det skriver BBC.

Billederne har skabt røre i Frankrig, fordi flere store fisketrawlere fisker i området. Blandt andet båden Margiris, der står bag det store spild, og som er det næststørste fiskerifartøj i verden.

Den franske minister for fiskeri, Annick Girardin, har nu krævet, at episoden undersøges. Hun kalder billederne chokerende.

- Der skal kastes lys over den her episode, så vi kan identificere årsagen bag, skrev hun på det sociale medie Twitter.

The Pelagic Freeze-Trawler Association (PFA), der repræsenter ejeren af trawleren Margiris, har kommenteret episoden i en pressemeddelelse.

Her skriver de, at spildet skyldes et brud på en fangstpose, og at det var et uheld.

- Vi kan fortælle, at det ikke er i vores interesse for vores medlemmer at miste fiskene. Den tabte fangst vil blive trukket fra skibets kvote, skriver PFA i et skriftligt svar til CNN.