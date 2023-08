Chok i Oslo: Fandt hajhoved midt på gaden

Ejeren af en sushirestaurant i Oslo blev mødt af et rystende syn foran sin restaurant torsdag morgen

- Jeg har aldrig set noget lignende.

Ordene kommer fra Binh Tran, som ejer restauranten Sushi Express i Oslo. Foran hans restaurant er der nemlig i nattens mulm og mørke blevet dumpet et hajhoved.

Det skriver det norske medie VG.

Artiklen fortsætter under billedet ...

En kvinde fortæller til VG, at stedet 'stank af fisk'. Foto: Stian Lysberg Solum/Ritzau Scanpix

Solgt ved en fejl

Men hvor stammer det afskårne hoved så fra?

Det er såmænd ved en fejl blevet solgt i et supermarked i den norske hovedstad. Det bekræfter Harald Kristiansen, der er kommunikationschef i Coop Norge, over for VG.

- Rutinen er, at vi ikke sælger hele hajhoveder, men ved en fejl har en person købt et helt hajhoved, og det er desværre blevet smidt på gaden, siger han.

Harald Kristiansen fortæller, at haj er et populært produkt i deres butikker, som de køber fra fiskere, der har fået det ind som bifangst.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Hajhovedet blev fjernet torsdag formiddag. Foto: Stian Lysberg Solum/Ritzau Scanpix

Ejer fundet

Kommunikationschefen beklager over for de forbipasserende, som kan være blevet chokeret over synet af hovedet i Oslos gader.

Hajhovedet blev fjernet fra gaden af Coop-ansatte omkring klokken 10 i formiddags.

Eirik Sannes, der er indsatsleder i Oslo politikreds, fortæller til VG, at politiet har fundet frem til en mand, der erkender, at han ejede hovedet.

Han har fået tilbudt behandling.