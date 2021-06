Chok-interview på tv: - De har knækket ham

Systemkritiker Roman Protasevich sendte et chok gennem den belarusiske befolkning, da han dukkede og i et tv-interview og pludselig talte i rosende vendinger om præsident Alexander Lukasjenko. Familien siger, at det hele må være opsat

Det vakte stor international opsigt, da et Ryanair-fly blev beordret omdirigeret af Belarus' (tidligere Hviderusland, red.) præsident, og journalist og aktivist Roman Protasevich efterfølgende blev anholdt.

Og nu er der ramaskrig med Roman Protasevich i hovedrollen.

Siden anholdelsen har systemkritikeren været i myndighedernes varetægt, og vi har intet hørt fra ham. Lige indtil torsdag aften, hvor han dukkede op på nationalt tv.

Her dukkede en grædefærdig og tydeligt meget påvirket Roman Protasevich op på skærmen, og nu talte han pludselig i positive vendinger om præsident Alexander Lukasjenko.

Han siger blandt andet, at han pludselig er begyndt at forstå, at hvad Lukasjenko gør er det rigtige, ligesom han nu respekterer ham. En mand, som Roman Protasevich i årevis har afskyet og forsøgt at vælte.

Til sidst bryder han sammen og fortæller, at han håber, at han en dag vil blive gift og få børn.

De misbruger ham

Ifølge BBC har iagttagere efterfølgende observeret, at Roman Protasevich har tydelige mærker på håndleddene, og det bakker om op oppositionsleder Sviatlana Tsikhanoushkayas påstand om, at den 26-årige mand er blevet tortureret.

Og familien er da heller ikke i tvivl. De er helt sikre på, at deres søn er blevet knækket og tvunget til at stå frem.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Et billede af Roman Protasevich kort efter anholdelsen. Foto: Ritzau Scanpix

Det fortæller Roman Protasevichs far til AFP TV.

- Jeg kender min søn meget godt, og jeg ved, at han aldrig ville sige den slags. De har knækket ham, og tvunget ham til at sige, hvad de krævede.

- Ingen skal tror på disse ord, fordi de er blevet tæsket ud af ham gennem misbrug og tortur. I det 21. århundrede - midt i Europa - blev han kidnappet ud af et fly. Det her er terror. De har misbrugt ham, tortureret ham og brugt ham i deres politiske spil, siger faren.

USA fordømmer anholdelsen

I kølvandet på anholdelsen har Det Hvide Hus via talskvinde Jen Psaki fordømt anholdelsen.

Psaki beskrev i sidste uge omdirigeringen af Ryanair-flyet og den efterfølgende anholdelse af journalist og aktivist Roman Protasevich som en 'overtrædelse af internationale standarder'.

Derfor rettede USA økonomiske sanktioner mod ni belarusiske statsejede virksomheder og nøglefigurer under præsident Alexander Lukasjenko regime. De trådte i kraft torsdag 3. juni.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Lukasjenko er en hadet mand blandt oppositionens folk i Belarus. Foto: Ritzau Scanpix

Derudover vil det amerikanske finansministerium se på at indføre en ny bekendtgørelse. Den skal gøre det lettere for USA at indføre sanktioner mod Belarus og 'dem, der støtter korruption, misbrug af menneskerettigheder og angreb på demokratiet'.

Det var to belarusiske kampfly, der søndag tvang et Ryanair-fly til at lande i Belarus hovedstad, Minsk, da det befandt sig i belarusisk luftrum med retning mod Litauen.

Der har været store demonstrationer mod Lukasjenko siden august sidste år, hvor der var valg i Belarus. Lukasjenko hævder, at han vandt valget klart, mens oppositionen mener, at der blev svindlet.

Lukasjenkos påståede valgsejr er ikke anerkendt af det internationale samfund.