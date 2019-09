Chok-melding: 100 millioner svin døde af svinepest

Den afrikanske svinepest har udryddet en tredjedel af Kinas svin. Ca. 100 millioner svin i Kina er ind til videre døde af den frygtede sygdom siden juni måned.

Svin og svinekød er uhyre vigtigt for Kina. Landet huser cirka halvdelen af alle svin i verden. Svinekød er en meget vigtig del af kosten i Kina. Mangel på svinekød kan derfor true den sociale stabilitet i Kina.

Det skriver flere medier heriblandt CNN

Her ses en lastvogn med svin, der bliver tjekket for svinepest i Kina. (Foto: Ritzau Scanpix)

Udbruddet af svinepest i Kina truer også med at skabe uro i den globale forsyningskæde af svin. De kinesiske myndigheder har allerede lavet planer for at stabilisere svine-markedet. Heriblandt tilskud til svine-producenter samt tilskud til familier, der kæmper med de stigende priser på svin. Myndighederne har også i dag opfordret kineserne til at producere flere svin. Alle kræfter bliver sat ind for at takle krisen.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters dykkede svinebestanden i Kina med 32,3 procent i juli måned i forhold til samme måned sidste år. I juni var nedgangen 25,8 procent. Den accelererende udvikling ventes at fortsætte, fordi svinepesten fortsætter med at sprede sig ud over Kina.

Ifølge Zhang Liwei, der er er senioranalytiker ved det officielle China National Grains and Oils Information, vil svinebestanden falde yderligere i det andet halvår af 2019.

Her ses en typisk kinesisk svine-bonde i Yiyang i Henan-provinsen i Kina. (Foto: Ritzau Scanpix)

Øget indtjening i Danmark

Den alvorlige svinepest i Kina vil naturligvis også få konsekvenser på de internationale markeder, hvor prisen på svinekød er steget kraftigt. Krisen har også betydet, at Danmarks eksport af svinekød til Kina er steget betydeligt.

Ifølge Finans vil en gennemsnitlig dansk svineproducent have udsigt til ca. 2,5 millioner kroner ekstra indtjening i år som følge af svinepesten i Kina.