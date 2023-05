Chok på hotel: Fandt lig under sengen

Turisten undrede sig over dårlig lugt på hotelværelset - men han havde aldrig gættet, hvad der lå under sengen

En turist fik sig noget af et chok, da han i slutningen af april besøgte et hotel i Lhasa, Tibet.

Det skriver flere kinesiske medier ifølge CNN.

Manden undrede sig nemlig over en ubehagelig lugt, der hang i hans hotelværelse. I starten tænkte han, om den kunne komme fra et bageri på etagen under ham - eller måske endda fra hans egne fødder.

Men efter at have gået en halv dag og funderet over, hvor lugten mon kom fra, bad han om at få tildelt et andet værelse. Og så gjorde personalet et gruopvækkende fund.

To dage senere blev manden nemlig kaldt ind i rummet af en gruppe politibetjente.

- Jeg spurgte dem, hvad der var sket, og de fortalte mig, at nogen var død.

- Jeg spurgte hvor, og de svarede 'under din seng', fortæller turisten, der kun bliver nævnt ved efternavnet Zhang.

Mistanke om mord

Ifølge Zhang oplyste politiet ham, at de havde åbnet en mordefterforskning.

Men han var ikke under mistanke, fordi liget havde ligget der flere dage, inden han tjekkede ind.

Oplevelsen har mærket ham dybt, og han har stadig store problemer med at sove, fortæller han.

- Jeg er oppe til to eller tre om natten hver nat og vågner ved den mindste lyd. Jeg er et rigtig dårligt sted mentalt, fortæller han.