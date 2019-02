Chok-prøve: Erfarne bilister dumper på stribe

BLANKPOLERET SELVTILLID: Kun fem procent af danske bilister mener, at deres egne evner til at køre bil er dårligere end gennemsnittet

Danske bilister er åbenbart ikke nær så stærke i teori og køreevner, som de åbenbart selv drøner rundt og tror.

En spritny undersøgelse afslører, at 81 ud af 100 bilister mener, at de kan bestå en ny køreprøve – vel og mærke helt uden at forberede sig.

Men noget tyder på, at de i den grad drømmer.

Undersøgelsen, som forsikringsselskabet Codan har lavet sammen med en køreprøvesagkyndig og Epinion, viser nemlig, at ikke mindst erfarne bilister dumper på stribe, hvis de bliver sendt til køreprøve.

Den køreprøvesagkyndige testede blandt andet 15 rutinerede bilister i henholdsvis den teoretiske og praktiske køreprøve.

Alle 15 – som altså hver dag færdes i trafikken – dumpede med et brag. Alle 15 dumpede i teori-prøven, mens ti også dumpede i den praktiske prøve.

SELVTILLIDEN ER I TOP 81% mener at de kan bestå en praktisk køreprøve ”rimeligt sikkert” eller ”uden problemer”

52% mener, at de kan bestå en ny teoriprøve rimelig sikkert eller uden problemer

72% af dem, der synes, at de kører ”bedre” eller ”meget bedre” end gennemsnittet, mener at de kan bestå en ny teoriprøve uden problemer eller rimeligt sikkert

85% af dem, der har haft kørekort i mere end 30 år mener, at de kan bestå en køreprøve ”rimeligt sikkert” eller ”uden problemer”. Til sammenligning mener 70% af de personer, der har haft kørekort i 2-3 år, at de ”rimeligt sikkert” eller ”uden problemer” ville kunne bestå en praktisk køreprøve

93% af dem, der mener at de er ”bedre” eller ”meget bedre” end gennemsnittet til at køre bil mener, at de ville kunne bestå den praktiske køreprøve uden problemer eller rimeligt sikkert Kilde: Codan/Epinion

Codan har også stillet 1.250 bilister med kørekort en række spørgsmål. Og svarene afslører, at det står yderst dårligt til med den teoretiske viden om, hvordan man skal opføre sig i trafikken.

- Resultatet overrasker mig overhovedet ikke, siger køreprøvesagkyndig Lars Borg, som også er medforfatter til bogen Køreklar.

- Hvis man ikke har fået undervisning, siden man bestod køreprøven for år tilbage, så vil stort set alle dumpe. Der er kommet så meget nyt i teorien, at det er umuligt at bestå. Og hvad angår den praktiske køreprøve, så dumper bilisterne typisk på, at de ikke drejer hovedet, undlader at bruge spejlene og ikke kan deres højre vigepligt, siger Lars Borg til Ekstra Bladet.

Der er sket meget siden 1958, hvor denne kvinde er til køreprøve. Foto: Jacob Maarbjerg

Codan har lavet undersøgelsen i forbindelse med en kampagne, der skal få bilisterne til at skærpe opmærksomhed i trafikken. Uopmærksomhed er nemlig årsag til et stort antal ulykker på de danske veje.

Og netop de erfarne bilister har ofte opmærksomheden mange andre steder end på selve kørslen.

- Vi vil gerne slå et slag for, at danskerne bevarer den respekt overfor trafikken, som de havde, lige da de havde fået deres kørekort. Vores undersøgelse viser, at jo mere rutinerede bilisterne bliver, jo mere har de en tendens til at overvurdere deres egne køreevner og dermed slække på opmærksomheden og forsigtigheden, siger privatkundedirektør Camilla Amstrup i Codan til Ekstra Bladet.

Kører bedre end de andre

Undersøgelsen viser også, at de danske bilisters selvtillid nærmest er blankpoleret.

Kun fem procent af danskere med kørekort vurderer deres egne køreevner til at være dårligere end gennemsnittet.

DET HAR VI GLEMT 25% ved ikke, at det er lovpligtigt at orientere sig via bakspejl, sidespejl og skulder, inden man drejer eller skifter vognbane.

18% kender ikke reglen for højre vigepligt – altså at man skal holde tilbage for andre, hvis de kommer fra højre – med mindre skiltning viser anderledes.

30% ved ikke, at begge biler har ansvaret for, at den tilkørende bil kan flette ind på motorvejen ved motorvejssammenfletninger.

41% ved ikke, at minimumafstanden for parkering ved et kryds er 10 meter.

88% ved ikke, at venstre blinklys skal være i gang under hele overhalingen på motorvejen.

66% ved ikke, at det ikke er lovpligtigt at blinke under overhaling på andre veje end motorveje.

Kun 17% ved, at den dybe rille i bilens dæk minimum skal være 1,6 millimeter.

På trods af en øget indsats gennem mange år for at bringe antallet af ulykker ned, så er kurven ikke knækket for alvor.

- Mange danske bilister tager for let på det, når de kører bil. Enten er de uopmærksomme, eller også overvurderer de deres egne evner og kører for stærkt eller for tæt, siger Camilla Amstrup.

Frygteligt uopmærksomme

Ifølge køreprøvesagkyndig Lars Borg viser undersøgelser, at 70 procent af bilisternes opmærksomhed er inde i bilen – 30 procent er udenfor.

- Det burde jo være omvendt. Bilisterne er frygteligt uopmærksomme og har travlt med en masse forskellige ting, som forstyrrer en sikker kørsel, siger Lars Borg til Ekstra Borg.

Han mener personligt, at alle bilister hvert femte år burde tage et par timer hos en kørelærer for at få teori og praksis pudset af.

På koreklar.dk kan du selv teste, om du kan bestå en teoriprøve