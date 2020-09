Chok-rapport: Så hurtigt udryddes vilde dyr

Næsten to tredjedele af verdens vilde dyr er udryddet siden 1970

Antallet af vilde dyr i hele verden er styrtdykket, afslører en chokerende rapport fra World Wildlife Fund.

Næsten to tredjedele af de vilde dyr er blevet udryddet på grund af mennesker og menneskelig aktivitet i løbet af kun fire årtier.

Det er den mest massive udryddelse på jordkloden, man har set i flere millioner år, hedder det i rapporten.

CNN skriver, at Latinamerika og Caribien står for de værste områder. Her er antallet af vilde dyr faldet med omkring 94 procent.

Mange årsager

Der er mange årsager til den tragiske udvikling, ifølge rapporten.

Overforbrug, ødelæggelse af store græsområder, savanne, skov og vådområder har gjort det langt sværere for dyrene at overleve. Hertil kommer klimaforandringer og indførslen af dyre- og insektarter til områder, som de ikke oprindeligt har hørt til.

Alt sammen er populært sagt med til at smadre naturens egen orden.

The Living Planet Report 2020 konkluderer, at nedgangen i løbet af 1970 til 2016 er set i mere end 4,392 overvågede dyrearter som pattedyr, fisk, krybdyr og padder.

Rapporten fastslår, at økosystemets nedbrydning truer en halv million dyre- og plantearter og en halv millioner insekter.

- Vi ødelægger naturen hurtigere end man nogensinde tidligere har set i historien, fastslår eksperterne bag rapporten.

Eksperterne fastslår dog også, at den triste udvikling kan stoppes og ændres, hvis vi mennesker omgående gør op med den måde, vi lever på. Det gælder blandt andet produktion og forbrug af fødevarer og taklingen af klimaforandringerne.