Chok-rapport: Unge på døgncenter prostituerede sig

Personalet var klar over, at de unge både tog narko og prostituerede sig

Der har hersket mildest talt opsigtsvækkende forhold på Døgncenter Frederikshavn, der er et opholdssted for sårbare unge.

Nordjyske.dk afslører mandag, at de unge både har taget stoffer og prostitueret sig med personalets vidende. Nogle af de unge har ligefrem udarbejdet en liste over seksuelle ydelser og priserne for dem.

Ifølge nordjyske.dk kunne kunderne købe blowjobs, intime nøgenbilleder, sugardates og lignende af de unge på opholdsstedet.

De uhyrlige forhold fandt sted sidste år i januar, da Socialtilsyn Nord foretog et kontrolbesøg på stedet, der huser unge i alderen 10-18 år.

Stærkt bekymrende

Nordjyske.dk har efterfølgende fået aktindsigt i socialtilsynets rapport. Medarbejderne fandt forholdene stærkt bekymrende.

'Kvaliteten af tilbuddet vurderes generelt til at være lav i forhold til ledelsen og medarbejdernes kompetencer til at sikre en tryg hverdag for de unge. Det er bekymrende for de unges sikkerhed og sundhed, at der foregår prostitution blandt de unge i tilbuddet.'

Sådan konkluderede Socialtilsyn Nord efter samtaler med en håndfuld af hjemmets unge.

Socialtilsyn Nord truede efter kontrolbesøget med at indføre skærpet tilsyn, hvis der ikke omgående kom orden i forholdene.

Ingen kommentar

Det lykkedes angiveligt at få bragt så meget styr over sagerne, at socialtilsynet senere undlod at skærpe tilsynet.

Ledelsen på Døgncenter Frederikshavn har ikke ønsket at tale med nordjyske.dk om indholdet af rapporten.

Afdelingsleder hos Center for Familie hos Frederikshavn Kommune Lone Hestvang siger til den nordjyske avis, at ledelse og personale på stedet har handlet korrekt.

- Vi har en forpligtelse til at tale med de unge, når nogen udvikler en bekymrende adfærd, mens de bor på institutionen - og det har vi gjort. Men vi synes, det var en god idé at få opdateret vores handleplaner, som tilsynet foreslog. Det var vi allerede i gang med at gøre, mens tilsynet var på besøg, siger Lone Hestvang til nordjyske.dk.