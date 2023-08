Chok: Spa sendte strøm igennem seksårig pige

Et udendørs spabad sendte strøm igennem to små børn i op mod 20 minutter, hvilket resulterede i en tur på skadestuen

En tur på skadestuen, hjerteundersøgelser og et kæmpe chok.

Det var sådan, en ellers hyggelig grillaften sluttede for Ceren Søndergaard og hendes datter.

De havde nemlig inviteret Cerens veninde og venindens søn til middag i Ballerup, og i den forbindelse havde de gjort deres nyerhvervede spabad klar med legetøj til børnene på henholdsvis seks og fire år.

Strøm gennem kroppen

Men da Ceren ville tage sin datter op af spabadet, ændrede stemningen sig fuldstændigt.

- Idet jeg rører ved hende, får jeg det vildeste strøm hele vejen op igennem armen og ned igennem ryggen, fortæller Ceren til Ekstra Bladet.

- Så råber jeg ’op!’ og trækker hende op, og jeg får bare stød igen.

I omkring 20 minutter betød en fejl i spabadet, at det havde byttet boblerne ud med strøm, som de to børn havde fået sendt igennem kroppen.

Ceren Søndergaard holder stadig øje med sin datters velbefindende efter den skræmmende oplevelse. Foto: Emil Agerskov

Tjekket for brandmærker

Ceren Søndergaard fik hurtigt ringet til lægevagten på 1813, der bad dem om at køre på skadestuen med det samme.

En el-ulykke, hvor man får sendt strøm igennem kroppen, kan give både hjerneskader, forstyrre hjerterytmen eller i værste tilfælde føre til hjertestop.

Samtidigt fik de besked på at tjekke deres børn for brandmærker.

- Vi var allesammen helt vildt chokerede, fortæller Ceren, der efterfølgende forsøgte at finde ud af, hvad der var sket med spabadet.

- Da jeg så kigger på selve motoren bag på spabadet, står der ’fejl’ med rød skrift, men den hverken bipper eller siger noget om det. Det burde simpelthen ikke kunne ske.

Hjerterytmen

På Hvidovre Hospital blev alle tre, der havde været i kontakt med vandet med strøm i, tjekket igennem af læger, og de fik ligeledes taget et elektrokardiogram (EKG), der kan måle hjerterytmen.

- Vi blev jo helt vildt forskrækkede, da vi så hendes EKG-svar, fortæller Ceren Søndergaard om sin seksårige datters test.

Hverken Cerens eller venindens søns EKG viste tegn på rytmeforstyrrelser, men hendes datters viste en mulig ventrikelhypertrofi, der oftest ses hos hjerte- eller lungepatienter.

Efter flere kardiologer havde tjekket resultaterne igennem, var de dog trygge ved at sende dem hjem igen.

- Vi skulle kontakte dem, hvis hun blev dårlig, blå om munden eller skiftede farve. Vi holder stadigvæk øje, siger Ceren.

Spa-modellen er Avenli Tokyo, som indtil for nyligt blev solgt i Harald Nyborg. Foto: Emil Agerskov

Advarer andre

Der har heldigvis ikke været nogen tegn på, at Cerens datter skulle have problemer med hjerterytmen, men hun vil alligevel advare andre mod, hvor farlige den slags udendørs spabade kan være.

Blot få dage før ulykken havde hun nemlig købt sit Avenli Tokyo-spabad i Harald Nyborg.

Harald Nyborg er ikke vendt tilbage på hverken Ekstra Bladets telefoniske eller skriftlige henvendelse. Produktet er ikke længere til salg på Harald Nyborgs hjemmeside, og vi ville gerne have spurgt, om de er bekendt med den fare, deres produkt udsætter deres kunder for.

Skal anmeldes

Sikkerhedsstyrelsen, der er ansvarlig for, at lovlige produkter til salg i Danmark ikke udgør en fare for folk, opfordrer folk til at anmelde den slags oplevelser til dem.

'Vi vil kraftigt opfordre alle til at kontakte Sikkerhedsstyrelsen, hvis de selv eller andre har fået stød af at bade i en spa. Hvis det skulle være tilfældet, vil vi selvfølgelig forsøge at afklare, om der er farlige produkter på markedet,' skriver siger teamleder for produkter i Sikkerhedsstyrelsen Lars Søllingvraa Niemann til Ekstra Bladet.

Han understreger dog, at de endnu ikke har modtaget anmeldelser, der peger i den retning.