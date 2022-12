Chok til have-ejere: Frygter kæmpe-regning

Hos Københavns Kommune er man endnu ikke parat til at kunne give et bud på, hvad kloakering af kolonihaver vil koste den enkelte have-ejer

474.000 kroner.

Det er det svimlende beløb som alle have-ejere i 39 kolonihaveforeninger i København frygter at skulle hoste op med. Årsag?

Københavns Kommune vil ifølge en kloakplan fra 2021 kloakere de godt 4500 kolonihaver i haveforeningerne, skriver lokalmediet KøbenhavnLIV.

Kommunens kloakplan bliver en dyr fornøjelse for have-ejerne i haveforeningen Vennelyst, mener næstformand i Kolonihaveforbundets kreds 1. Foto: Adam Rugh Høy Hansen/Ritzau Scanpix

Tvinges ud af haver

En af de berørte haveforeninger er Vennelyst på Amager. Her mener Kurt Arend Hansen, der bor i haveforeningen og er næstformand Kolonihaveforbundets kreds 1, at kommunens plan vil tvinge fattige folkepensionister ud af deres haver.

- Kommunen vil ikke udføre og finansiere arbejdet selv. Det er nu sendt i udbud i et såkaldt offentligt og privat partnerskab (OPP, red.), hvor kommunen står til at tjene et trecifret millionbeløb, mens regningen sendes direkte videre til havelejerne.

- Selv med en lempelig afdragsordning over 70 år vil det give nogle voldsomme stigninger i den månedlige leje. Dertil skal lægges tilslutning til afløb i de enkelte huse, der anslået vil koste den enkelte havelejer op mod 20.000 kroner, samt en endnu ukendt tilslutningsafgift til HOFOR, siger Kurt Arend Hansen til KøbenhavnLIV.

Hos Københavns Kommune afviser man dog at kende til den endelige pris for de samlede udgifter til kloakeringen.

Kender ikke prisen

'Hvad angår kloakering vil kommunen først kende den endelige udgift for kolonihaverne, når de sidste haveforeninger er kloakeret dvs. forventeligt i 2028. Indtil da vil udgiften for kolonihaverne blive baseret på en foreløbig beregning', lyder det således i planen.

Kloakeringen er en del af en samlet plan om 'lovliggørelse af kolonihavehuse'. Københavns Borgerrepræsentation godkendte i marts 2021 en proces for lovliggørelsen.

Her er det målet, at kolonihavehusene skal blive mere sikre og sundere at bo i. Det gælder blandt andet også i forhold til spildevand og regnvand.