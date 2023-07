Chok-tiltag i 'Hellerup-ugen'

Lejrchefen for campingpladsen i uge 29 på Skagen vil have færre overnattende unge

Skagen er træt af de unge.

Uge 29 i Skagen, også kendt som 'Hellerup-ugen', byder som regel på hørskjorter, lyserød vin og larmende unge, som har fået lidt for meget at drikke.

Men det sidste skal altså være slut nu.

Fra og med i år er der nemlig blevet indført aldersgrænse på minimum 21 år, hvis man vil overnatte på campingpladsen CampOne ved Grenen Strand.

Det skriver Nordjyske.

Undskyld, a hva' sagde du?

Og den beslutning lader lejrchefen for CampOne, Tina Sørensen, til at være relativt afklaret med.

- De går jo i byen, og når de så kommer tilbage, er de jo ikke mindre højrøstede, end da de tog afsted. Sådan er det jo med alkohol, siger, Tina Sørensen.

Og selvom campingområdet står til at miste en del bookinger fra de unge, bekymrer det ikke Tina Sørensen. Hun fortæller, at hun hellere vil have 20 færre gæster på campingpladsen, hvis det betyder, at hun slipper for 500 sure, grundet larmen fra de unge.

- Så det er jo et mareridt, når de kommer ind på pladsen fire-fem gange i løbet af en nat, når der skal være ro kl. 23, forklarer hun.

Nu kan de unge altså se frem til enten at skulle tage det 'tidlige' tog hjem fra Frederikshavn klokken 00.42 eller kæmpe sig igennem en alkoholinduceret nat indtil næste afgang klokken 05.20 om morgenen.