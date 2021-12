Chok-varsling: Varmepris stiger med 185 procent

Er du ramt af prisstigningen, så vil vi gerne høre fra dig - Skriv til journalisten her.

Kunderne hos Gudenådalens Energiselskab i Bjerringbro måtte have fået julekaffen galt i halsen, hvis de læste varslingen, selskabet lagde op på sin hjemmeside 23. december.

Her meddelte energiselskabet, at de forventer, at kundernes varmeregning vil blive ramt af en svimlende prisstigning på 185 procent 1. april næste år.

'Vi har desværre konstateret en yderligere, meget voldsom prisstigning af både gas- og elpriser og må derfor varsle endnu en væsentlig prisstigning for det kommende år', lød varslingen, hvor der desuden stod, at den årlige varmeregning for et standardhus på 130 kvadratmeter vil lyde på 45.441,25 kroner.

En af de ramte borgere i Bjerringbro Jeppe Halkier Hansen fortæller til DR, at han troede, det var løgn, da han læste, at priserne næste år vil stige med 185 procent. Han vurderer, at familien vil skulle betale omkring 60.000 kroner om året i varmeregning, hvis stigning træder i kraft.

- Det er ikke særlig sjovt at tænde for radiatoren, når man får sådan en meddelelse. Man bliver helt nervøs, når det begynder at suse. Det er decideret ubehageligt, siger Jeppe Helkier Hansen til DR.

Værst tænkelige scenarie

Reaktionerne på prisstigningen har fået formand for Gudenådalens Energiselskab, Preben Sørensen, til at skrive ud til kunderne, at varslingen af den store prisstigning er det værst tænkelige scenarie.

'Der skal dog ikke herske tvivl om, at det var med en stor klump i halsen, at vi har måttet sende denne varsling ud, men den samlede bestyrelse har set det som rettidig omhu, at vi varsler det værst tænkelige scenarie ud.

Dette skal forstås sådan, at vi ikke må hæve priser, der allerede er varslet, men godt må sænke dem, hvis vi ser en positiv udvikling i priserne på de energier, vi anvender', skriver Preben Sørensen på selskabets hjemmeside.

