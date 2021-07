Chokbilleder fra USA: Sø på historisk lavt niveau

Kombinationen af høje temperaturer og manglen på regn i den vestlige del af USA begynder at sætte sine spor.

Et af de hårdt ramte områder er Lake Oroville, som ligger i Californien. Her er søen nede på omkring 28 procent af sin vandkapacitet, og det er kritisk. Normalt leverer Lake Oroville nemlig vand til en fjerdedel af USA's afgrøder.

Den ekstreme tørke dækker lige nu 96 procent af de syv stater Arizona, Californien, Idaho, Montana, Nevada, Oregon og Washington. Omkring halvdelen af ​​den amerikanske befolkning bor i de ramte områder, skriver VG.

Hårdest ramt er landmændene, som til dels får færre afgrøder, til dels er tvunget til at sælge ud af deres dyr, fordi de ikke kan skaffe foder og vand.

- Vandmangel for en landmand betyder ingen afgrøder, ingen mad og en meget begrænset mulighed for at tage sig af sin familie, siger den administrerende direktør for Family Farm Allience til TSA.

Billeder før og efter tørken viser tydeligt, hvor slemt det står til ved Lake Oroville. Se dem herunder:

Foto: Justin Sullivan/Ritzau Scanpix

Foto: Justin Sullivan/Ritzau Scanpix

Foto: Justin Sullivan/Ritzau Scanpix