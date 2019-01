Chokerede dykkere finder 2000 år gammel skat

Det var en drøm, der gik i opfyldelse, for to italienske dykkere

To heldige dykkere fik sig noget af en overraskelse på et dyk ud for den italienske by Portofino. Her så Edoardo Sbaraini og Gabriele Succi pludselig en stor potte halvt begravet i sandet på havets bund.

- Det første, vi bemærkede, var halsen og bunden af nogle af krukkerne, der stak op af sandet, siger Edoardo Sbaraini til nyhedsbureaet AP.

Det viste sig, at de havde fundet en last af antikt keramik stjålet af et romersk skib og siden tabt i Middelhavet.

- Vi var i chok, da det gik op for os, hvad vi havde fundet. Det er enhver dykkers drøm at finde historiske effekter, og for os var det en utrolig oplevelse, siger Edoardo Sbarain.

Danske dykker-brødre skulle filme fisk: Pludselig finder de noget HELT vildt

Dykkerne fandt hele 15 2000 år gamle galliske amforaer. De fleste helt intakte, dog også en enkelt knust, hvis rester gav ly for alverdens havdyr - blandt andet to hummere.

- Takket være vores undervandsscootere var vi i stand til at undersøge et stort område ud for Portofino, og vi fandt amforaerne et sted, hvor dykkere normalt ikke kommer.

De to dykkere informerede med det samme det lokale institut for antikviteter.

- Da vi fortalte om krukkerne, kom de nærmest den samme dag. Arkæologerne var lige så begejstrede for fundet, som vi var.

Fundet blev gjort i november 2018, og den 10. januar i år blev den første antikke krukke hentet op fra havets bund. Ifølge Edoardo Sbaraini vil der blive offentliggjort mere information om fundet de kommende uger.

Optagelserne, der viser det antikke fund ligge 50 meter under overfladen, kan ses øverst i artiklen.

Intimt besøg: Dykker får fræk overraskelse i dybet