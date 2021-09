Chokerende fund i kvindes livmoder

En 54-årig kvinde fik det værre og værre over en periode på to måneder.

Det kræver selvfølgelig et besøg på hospitalet, og hun opsøgte Nakagami Hospital i Okinawa, hvor hun kunne fortælle om slemt vægttab, feber og øget gangbesvær.

Kvinden blev undersøgt for sine smerter, og resultatet var skræmmende.

Under en scanning gjorde lægen et højest usædvanligt fund. Røntgenundersøgelsen viste en spiral, der var omgivet af indre bylder i maven og bækkenet.

Den gamle spiral var blevet svøbt ind i bakterie. Foto: Noriko Arakaki

Ifølge New England Journal of Medicine havde hun fået placeret spiralen mere end 20 år forinden uden at få den erstattet.

Blodprøverne viste, at kvinden havde fået en infektion som følge af den mange år gamle spiral.

Den blev derfor fjernet, og hendes symptomer forsvandt efter længere tids behandling med antibiotika.

Den ældgamle spiral blev fundet svøbt ind i bakterien 'Actinomyces israelii', som står bag infektionen Aktinomykose, som havde plaget den 54-årige kvinde.