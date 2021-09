Chokerende fund på Ikea-toilet

Nu er den gal igen.

Blot få måneder efter en Ikea-afdeling i Frankrig modtog en million-bøde for overvågning af dens medarbejdere, udvikler der sig en lignende situation hos varehusgiganten i England.

Ikea har netop igangsat en undersøgelse, efter at en ansat har fundet skjulte kameraer på toiletterne i Ikeas distributionscenter i Peterborough i England.

Det skriver Independent.

Kameraerne var gemt bag et panel i loftet, men efter et strømafbrud opdagede en ansat pludselig et infrarødt lys på et toilet.

Den ansatte slog straks alarm, og efterfølgende er det kommet frem, at der blev installeret overvågningskameraer på toiletterne i 2015. De har altså hængt der i seks år.

Fjerner kameraer - men nægter at de har været i brug

Flere af Ikeas ansatte har reageret kraftigt på opdagelsen. Samtidig forsvarer Ikea opsætningen af kameraerne.

- For at opretholde en sikker arbejdsplads for alle medarbejdere, blev der i 2015 installeret overvågningskameraer i loftet på toiletterne, i garderobeskabene og i gangene foran, siger en talsperson for Ikea til Independent.

Ifølge Ikea har kameraerne ikke været i brug. Alligevel har de nu reageret ved at fjerne samtlige kameraer.

- Vi har fuld forståelse for, at dette kan skabe utryghed, og vi tilbyder derfor støtte til vores medarbejdere på stedet, siger talspersonen.

Stor sag i Frankrig

Opdagelsen af de skjulte overvågningskameraer i England kommer kun få måneder efter en lignende situation i Ikea i Frankrig. Her fik den franske afdeling en bøde på en million euro for at have overvåget og spioneret på ansatte og jobsøgere mellem 2009 og 2012.

Afdelingens daværende chef blev idømt to års betinget fængsel og en bøde på knap 400.000 kroner. Afdelingens direktør for sikkerhed blev idømt halvandet års betinget fængsel og modtog en bøde på lidt over 70.000 kroner.

Flere andre topchefer blev også tiltalt sammen med fire politibejtente. Nogle få blev frifundet, mens andre fik en betinget dom, skriver Independent.