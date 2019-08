Chokerende optagelser: Ung tyr falder om af træthed på tyrefægter-skole

To mænd på videoen kan ses gribe fat i tyrens horn for at tvinge den op igen

Det chokerende øjeblik, hvor en ung tyr kollapser under træning på en fransk tyrefægter-skole går lige nu verden rundt.

Det er dyrerettighedsgruppen One Voice, der står bag optagelsen, hvor dyret ses gå i knæ af udmattelse, indtil nogle mænd griber fat i dens horn og tvinger den op på sine dirrende ben.

Se også: Kovending: Tyrefægtning vender tilbage

'Udmattet, chikaneret, kan den unge tyr ikke engang stå op længere... Lader de ham være i fred? Nej, træningen skal fortsætte. Hjælp os med at få lukket de skoler! Denne afskyelige tradition må afskaffes', lyder det fra One Voice på Twitter, hvor videoen på få dage er blevet delt over 3000 gange.

Se også: Tyrefægter stanget i numsen af tyr: Se de voldsomme billeder her

I videoen, som du kan se i toppen af artiklen, ses flere mænd ile til for at hjælpe med at hive tyren i hornene, skubbe den bagfra, og til sidst holde fast i halen på den, da den endelig har rejst sig op.

I et andet klip fra den samme tyrefægter-skole ses en mand gå hen mod en tyr med et rødt klæde i den ene hånd, og et lille barn i den anden.

'Alle vores billeder viser fransk tyrefægtnings sande ansigt', siger dyrerettighedsgruppen i en pressemeddelelse.

Ifølge britiske Mirror er der mindst fem tyrefægter-skoler i Frankrig, inklusive en skole i Nîmes, som One Voice infiltrerede tilbage i 2012.

Se også: Første gang i arenaen efter voldsom skade: Her bliver tyrefægter spiddet GENNEM benet

I Spanien har tyrefægtning i årevis været kritiseret af dyrerettighedsorganisationer, der vil have sporten afskaffet, fordi den både koster dyre- og menneskeliv.

Senest døde en ung mand efter at være blevet spiddet af en tyr under en spansk festival.