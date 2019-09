Chokerer i Saudi-Arabien: Kvinder smider sløret

Mange saudiske kvinder drejer hovederne halvt af led, når 33-årige Mashael al-Jaloud krydser deres vej i den saudiske hovedstad, Riyadh.

Modsat størstedelen af kvinderne i landet har hun nemlig valgt at smide ikke bare sit tørklæde, men hele den traditionelle abaya.

Iført en orange blazer med trekvartærmer, hvide bukser og synlig makeup gik Mashael al-Jaloud i sidste uge gennem byens gader og shoppingcentre, mens blikkene flakkede omkring hende.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Flere løftede øjenbrynene, mens andre gispede højlydt. Nogle troede endda, at hun var en kendis, der var kommet til byen.

- Er du kendt?, spurgte en kvinde blandt andet.

Forskellen på den traditionelle beklædning og Mashael al-Jalouds påklædning er stor. Foto: AP/ Ritzau Scanpix.

For det er langtfra normalt at se kvinder bevæge sig udendørs i det ultrakonservative islamiske kongerige uden at være iført den sædvanlige sorte, fodlange abaya, der dækker alt bortset fra øjnene og hænderne, og som stort set alle saudiske kvinder går klædt i.

Den magtfulde oliestat følger den muslimske sharialov og er ofte blevet kritiseret for at begrænse kvinders muligheder i landet.

Blandt andet skal kvinde have tilladelse fra en mandlig værge, hvis de vil arbejde udenfor hjemmet, studere eller rejse til udlandet. Og indtil 2017 var Saudi-Arabien det eneste land i verden, som forbød kvinder at køre bil.

Religiøst politi

Et religiøst politi har patruljeret gaderne og ikke været blege for at sætte kvinder på plads, hvis de viste for meget hud eller hår.

Men sidste år lod landets kronprins, Mohammad bin Salman, ifølge Reuters forstå, at han vil give kvinderne i landet mulighed for at bære mindre religiøs påklædning, så længe de fortsat klæder sig 'respektfuldt'.

Udmeldingen har dog ikke fået de saudiske kvinder til kollektivt at smide de traditionelle klæder. Tværtimod er Mashael al-Jaloud en af blot en håndfuld saudiske kvinder, der vover sig væk fra hjemmet i vestligt tøj.

Manahel al-Ataibi har i fire måneder levet uden den traditionelle abaya. Foto: AP / Ritzau Scanpix.

En anden er 25-årige Manahel al-Ataibi, der anser sig selv for at være aktivist.

- I fire måneder har jeg boet i Riyadh og levet uden en abaya. Jeg vil bare have lov til at leve mit liv, som jeg vil - frit og uden restriktrioner. Ingen skal tvinge mig til at tage noget på, jeg ikke har lyst til, siger hun til AP.

Rent juridisk er der ingen love, der forbyder kvinderne at gå klædt som de vil, men der er heller ingen love, der holder hånden over dem, hvis de klæder sig 'disrespektfuldt'.

Manahel al-Ataibi er blandt andet blevet forvist fra et shoppingcenter og et supermarked for ikke at klæde sig rigtigt, og på Twitter har et medlem af kronprinsens familie kaldt hende 'opmærksomhedskrævende' og krævet, at hun bliver straffet at være 'provokerende'.