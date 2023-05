Chokeret kræmmermarkedschef: Første katastrofe i 34 år

Tangkrogen i Aarhus lægger i disse dage arealer til et hav af boder og tusindvis af gæster til Aarhus Kræmmermarked.

Alt plejer at gå fint. Men torsdag aften fik Claus Jonsbak Nielsen, der er kræmmermarkedschef, sig noget af et chok.

Omkring klokken 19.30 gik der ild i nogle toiletvogne, og lynhurtigt udviklede røgen sig til en stor, sort sky, der kunne ses på flere kilometers afstand.

- Vi har holdt kræmmermarked i 34 år, og det er første gang nogensinde, at der sker sådan en katastrofe, siger Claus Jonsbak Nielsen til TV2 Østjylland.

Cirka to minutter inden branden gik han selv forbi toiletområdet på vej hen til sin informationsvogn. Da han var nået ind i informationen og vendte sig om, så han røgskyen.

- Jeg tænkte bare 'shit'! Og så var det med at komme derop og prøve at få et overblik, siger Claus Jonsbak Nielsen.

Toilet- og badevognene stod for sig selv på et areal med grus, så der var ikke umiddelbart andet i nærheden, branden kunne få fat i.

- Vi priser os lykkelige for, at det var på et grusareal, og at vi opdagede det så hurtigt. Og så kom brandvæsnet nærmest med det samme, siger Claus Jonsbak Nielsen.

Han har endnu ikke fået nogen meldinger om, hvordan branden opstod.

- Vi ved ikke, hvad årsagen til branden er. Måske en kortslutning i elsystemet eller måske en person, der har røget på toilettet.

Østjyllands Politi oplyser i dag, at der umiddelbart ikke er noget, der tyder på, at branden var påsat.

Fredag er hele området ryddet op, og der er blevet opsat nye toilet- og badevogne.

- Alt er reetableret, og man kan faktisk slet ikke se, at der har været brand. Men vi har mange nysgerrige gæster i dag, der gerne lige vil ned forbi, fortæller Claus Jonsbak Nielsen.

Branden har umiddelbart heller ikke haft negativ indflydelse på besøgstallet. I hvert fald er der fredag igen kø ved indgangen.