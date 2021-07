Chokfund: Fangede tyvekoster og oversavet jagtgevær på fisketur

I byen Lindved, som ligger på Fyn, bor 56-årige Dorthe Østerlund Knudsen. I november sidste år fik hun en ny hobby - hun begyndte at fiske efter glemte skatte, tabt gods og metalaffald med en magnet.

- Jeg startede med at fiske i Lindved Å, men lige pludselig var der ikke mere at komme efter, fordi jeg havde fisket det hele op, fortæller hun.

Selvom hun kun har været ude med snøren siden november sidste år, har hun allerede fanget flere ting, som har krævet opkald til politiet.

Dorthe Østerlund Knudsen har nemlig både hevet tyvekoster og et oversavet jagtgevær op med magneten.

Dorthe Østerlund Knudsen fortæller, at hun er blevet så kreativ, efter hun er begyndt at fiske med magneten. Hun laver blandt andet skulpturer ud af det, hun fanger. Foto: Tim Kildeborg Jensen

Fangede jagtgevær i å

Det oversavede jagtgevær fangede hun, da hun var ude for at fiske med sin nye ven, 27-årige Anders Busch.

Ham mødte hun, da han en dag kom kørende forbi hende på sit elløbehjul, mens hun stod og fiskede. De to faldt i snak og har været makkerpar lige siden.

Anders har særligt været hjælpsom, når fangsten har været besværlig, fortæller Dorthe:

- Hvis der er noget, der ikke vil følge med op, så er han hurtig til at smide sko, strømper og bukser, og så vader han ud i vandet og hiver det ind.

Det gjorde han også, da de fik en sportstaske på magneten i Odense Å.

- Han vadede ud, og så slæbte han den, og så hjalp vi hinanden med at få den på land. Da vi fik den ind, åbnede vi den med bunden i vejret, og så røg der et oversavet jagtgevær ud.

- Jeg tænkte: 'Hold da kæft mand', og min gode kammerat var sådan: 'Nøj, prøv lige se!', fortæller Dorthe Østerlund Knudsen med stor entusiasme i stemmen, mens hun hurtigt tilføjer:

- Vi ringede til politiet med det samme, som kom og hentede det.

Ifølge Dorthe Østerlund Knudsen så det oversavede jagt gevær vældig suspekt ud, og hun fortæller, at geværets nummer var slebet væk.

Dorthe Østerlund Knudsen har tidligere været ansat ved hjemmeplejen, men nu er hun sygemeldt. Foto: Tim Kildeborg Jensen

Endnu en vild fangst

Ved en gangbro i den odenseanske bydel Dalum har makkerparret efterfølgende fisket endnu en chokfangst op, som gjorde, at de igen måtte hive fat i Fyns Politi.

- Det seneste, vi har fundet, var en kuffert, hvor Anders også var i vandet, fordi vi ikke kunne få den med op, fortæller 56-årige Dorthe og fortsætter:

- Det viste sig, at den var fyldt med tyvekoster. Det meste af det var smykker, men der var også en bilradio.

Flere af tyvekosterne har, efter Dorthe indleverede dem til politiet, fundet tilbage til deres rette ejermand, fortæller hun, og det bekræfter Fyns Politi over for Ekstra Bladet.

I sidste ende handler det for Dorthe, der længe har været ramt af depression og angst, ikke nødvendigvis om den helt store fangst.

Hun har nemlig fundet en særlig ro ved magnetfiskeriet, og hun er ikke bekymret for, at hun kommer til at fiske de fynske åer tørre lige foreløbigt.