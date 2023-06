Chokolade-chok: Priserne stiger helt vildt!

Det kan meget vel være, at du skal hive lidt ekstra op af pengepungen, når du skal ned og have plade Marabou i fremtiden.

De internationale priser på chokolade har nemlig nået sit højeste over de sidste syv år.

Det skriver norske Børsen, der refererer til CNBC.

Alene det sidste år er priserne steget med hele 14 procent.

Og det ser ud til, at priserne med alt sandsynlighed kommer til at blive ved med at stige fremover.

El Nino påvirker

Ifølge eksperter, som CNBC har talt med, kan det meget vel være at prisstigningen vil forsætte, som resultat af det begrænset udbud af kakao på verdensplan.

Eksempelvis har prisen på kakaosmør set en stigning på 20,5 procent over det seneste år.

- Kakaomarkedet har set en mærkbar stigning i priserne, siger analytiker Sergey Chetvertakov til CNBC.

Han spår samtidig, at vejrfænomenet kendt som El Nino, kan komme til at have store konsekvenser for kakaoproduktionen, da det vil skabe mindre nedbør og kraftigere vindforhold i Vestafrika, hvor 60 procent af verdens kakaoproduktion foregår.

Sker dette, vil det betyde dårligere forhold for kakaoproduktionen i Ghana og på Elfensbenskysten, som er hovedproducenterne af kakao i Vestafrika.

