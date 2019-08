Chokoladefirma i modvind: 'Ingen fede eller rødhårede'

Det er ikke hvem som helst, der kunne lande muligheden for at være ansigtet til den nyeste reklame for chokoladen Milka.

Et agentfirma for skuespillere kaldet Spotlight UK er i den grad kommet i modvind, efter at de slog et stillingsopslag op for chokoladefirmaet, hvor de ledte efter den helt rigtige lille pige til at være skuespiller i den kommende julereklame.

I opslaget skrev firmaet, at der skulle være tale om en 'sød og uskyldig pige' og at 'øjenfarve og hårfarve var ikke vigtigt, men det skulle ikke være en rødhåret'.

Der skulle også være tale om en pige, der endnu ikke var gået i puberteten og som 'var meget smuk'.

De gjorde det også klart i en tilføjelse af opslaget, at der skulle bruges en helt bestemt kropstype.

'Ingen overvægtige børn da dette er en reklame for chokolade', stod der.

Det fik den skotske skuespiller og entertainer Helen Raw til tasterne for at dele på sin twitter, at hun ikke var enig i måden, man valgte at søge efter børneskuespillere på.

Just look at this casting wording for a 9-11 YEAR OLD!! pic.twitter.com/HcQeOhz0eZ — Helen Raw (@helenraw) August 8, 2019

Flere kendte som komikeren Kathy Burke og baronesse Tanni Grey-Thompson har siden kritiseret opslaget.

Kathy Burke skrev: 'Tænk, at være et barn og ikke få jobbet. Du er bare ikke køn nok, og nu skal du gå. Så kan du have dårlig selvtillid resten af livet'.

Flere forældre har siden skrevet på de sociale medier, at de aldrig ville sende deres børn til en casting på sådan en reklame.

'Et nedbrud'

Firmaet Spotlight UK har, efter opslaget er gået viralt, udtalt sig i en pressemeddelelse.

'Torsdag offentliggjorde en af vores castere et opslag, hvor de slet ikke mødte de standarder, vi har, men den slap igennem nettet. Nedbrud som dette er helt uacceptabelt, og vi skulle aldrig have tilladt, at det blev offentliggjort. Vi skal give alle vores medlemmer den bedste service, vi kan, og det inkluderer, at vores medlemmer føler, at de bliver behandlet med respekt og værdighed. I denne her situation mødte vi ikke de krav, og vi kommer til at undersøge sagen nærmere, så det ikke sker i fremtiden'.

Folkene bag Milka udtalte sig til The Daily Star Sunday, hvor de også tog afstand fra firmaets opslag.

'Vi tager vores reklamer meget seriøst, og det her er ikke den form for repræsentation, vi gerne vil have. Det her er ikke det opslag, vi delte med firmaet, og det møder slet ikke vores standarder. Vi ville aldrig godkende sådan et opslag, og vi gennemgår hele situation med Spotlight UK for at finde ud af, hvordan det her er sket.'