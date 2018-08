Chris hus forsvandt: Frygtede jeg skulle bruge et skib

Nok er varmen voldsom, men fatamorgana er stadig et ørkenfænomen. Ikke desto mindre troede folk ved Sønder Lem Vig på Vestsalling ved Skive, at et hus, som pludselig stod ude midt i vandet, var en luftspejling.

Men nej, den var god nok. Ud af det blå omkring 200 meter fra land i Venø Bugt i Limfjorden stod mandag aften et fint lille hus og vuggede på vandet.

Mens de lokale gned sig i øjnene, indløb der flere opkald til politiet, som i første omgang havde svært ved at tro på historien.

- Sådan en melding har vi lige godt aldrig fået før. Vi sendte dog en patrulje af sted, og jo, det passede, fortæller Mette Helm, talsmand for Midt- og Vestjyllands Politi.

Ukendt ejer og hjemhavn

I første omgang efterlyste poltiet ejeren af det besynderlige fartøj, men ingen anede, hvor det flydende hus stammede fra. Det skete først, da den 52-årige langturschauffør Chris Jensen fra Vildbjerg ved Herning i aftenens løb meldte sig som ejer.

Til Ekstra Bladet fortæller Chris Jensen, at der er tale om en hjemmebygget husbåd med indbygget motor.

- Den har ligget i Struer Havn i et stykke tid, men der var bøvl og problemer med nogle tilladelser. Derfor valgte jeg i søndags at flytte den uden for havnen og tøjre den til en hjemmelavet forankring på ca. 500 kg. Og det var åbenbart alt for lidt, erkender han dagen derpå.

Båden lettede selv anker

For man skal aldrig kimse af den friske blæst over Limfjordens vande.

Da vinden samme dag tog til, begyndte fartøjet så småt at drive mod nordøst med ankrene hængende tre-fire meter under bådskroget. Det drivende hus var reelt et spøgelsesskib, indtil ankrene efter ti kilometer sørejse atter ramte land ud for den gamle middelalderborg Spøttrup på Salling.

- Jeg kan ikke bebrejde andre end mig selv. Båden er heldigvis uskadt og ligger et par hundrede meter fra land. Vi kunne vade derud i dag, fortæller Chris Jensen.

Husbåden fungerer som flydende sommerhus for Chris Jensen og hans børn. Skroget er bygget i saltvandsbestandigt aluminium og beklædt med hårdføre materialer. Solceller på taget og et system af 12 volts batterier står for energiforsyningen.

Hjemtur ved egen kraft

- Jeg har nok brugt omkring 250.000 kroner i det hele, siger Chris Jensen.

En defekt maskindel har sat motoren ud af spillet, men den er hurtigt repareret, og så regner Chris Jensen med, at det flydende fritidshus kan klare sig hjem til Struer for egen kraft.

- Jeg frygtede ellers, at vi skulle have fat i et bugseringsskib, men det bliver ikke nødvendigt, siger han.