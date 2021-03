Christian Jensen: - Alle sagerne er grove og alvorlige

En ny rapport fra Kvinfo og Analyse & Tal viser, at en stor del af Politikens medarbejdere har oplevet uønskede seksuelle krænkelser på arbejdspladsen.

Ansvarshavende chefredaktør Christian Jensen mener, at Politiken har svigtet sine medarbejdere. Det fortæller han i et interview med Ekstra Bladet tirsdag eftermiddag.

- Rapporten viser, at der har været et tydeligt svigt. Og det må vi forholde os til, siger han.

Anonym spørgeskema med interviews

Christian Jensen forklarer, at der er tale om en anonym spørgeskemaundersøgelse med interviews og vidnesbyrd. Heri er både oplevelser fra nuværende og tidligere ansatte.

- Der er en spørgeskemaundersøgelse. Og så er der interviews, og i dem er der nogle vidnesbyrd.

- Er nogen af dem af grov karakter?

- Alle sagerne er grove og alvorlige. Når en kollega har fået overskredet sine grænser enten verbalt eller fysisk, er det alvorligt. Og vi tager alle sager alvorligt.

Må vi læse rapporten?

- Kan vi få lov til at læse rapporten?

- Vi lægger kun hovedkonklusionerne frem.

- Så vi kan ikke få lov til at læse rapporten?

- Som sagt, lægger vi kun hovedkonklusionerne frem.

- Så du kan ikke svare på, om vi må læse rapporten?

- Det er en intern rapport. Og vi deler de hovedkonklusioner, vi finder relevante.

Gennemsigtighed er vigtigt

- Synes du, gennemsigtighed er vigtigt inden for MeToo?

- Ja, det synes jeg. Og det er derfor, at vi har fået gennemført en undersøgelse og er åben om hovedkonklusionerne.

- Hvorfor ved halvdelen af dine medarbejdere så ikke, hvordan I håndterer seksuelle sager på Politiken?

- Det er også et svigt fra min og ledelsens side. Når 47 procent på Politiken ikke ved, hvordan vi håndterer sådanne sager, så har vi simpelthen fejlet. Vi har fejlet vores kommunikation. Og vi har fejlet i at have en klar procedure i sådanne sager. Og det tager vi ansvar for. Vi fremlægger derfor en ny procedure i dag på Politiken, der skal sørge for, at folk ved, hvor de skal gå hen i seksuelle sager.

- Hvis gennemsigtigheden er så vigtig, hvorfor kan vi så ikke få lov til at læse rapporten?

- Vi har været gennemsigtige ved at lade Kvinfo og Analyse & Tal lave en uvillig undersøgelse om os. Vi har opfordret alle medarbejdere til at bidrage, så vi kan komme til bunds i de problemer, vi har med seksuelle krænkelser på Politiken. Der er fuldstændig og aldeles åbenhed for medarbejdere og os. Medarbejderne kan læse den fulde rapport.

Andel af kvinder og mænd

Ekstra Bladet har kontaktet Analyse & Tal om den nøjagtige fordeling af mænd og kvinder i rapporten. Christian Jensen bekræfter tallene. Se fordelingen på billedet under.

Artiklen fortsætter under billedet ...

28 procent af alle kvindelige medarbejdere har oplevet tiltale med seksuelle undertoner. Samtidig har 18 procent af alle kvindelige medarbejdere oplevet fysisk kontakt med seksuelle undertoner. Privatfoto

Problem med arbejdskulturen

- I rapporten fremgår det, at det oftest er unge kvinder og løst tilknyttede, der oplever de her ting. Hvorfor tror du det?

- De unge er tydeligt overeksponeret. Vi har et problem med vores arbejdskultur. Vi har også problemer i forhold til praktikanter og løst tilknyttede. Og det er os, der har svigtet dem. Vi skal have en anden indsats og opmærksomhed blandt de unge og de løst tilknyttede.

- Har flere fået en advarsel på Politiken siden de fem i januar?

- Nej. Har vi haft den sidste sag på Politiken i forhold til seksuelle krænkelser? Nej, det tror jeg ikke. Vi er bare mennesker, og mennesker laver fejl. Jeg vil også sige, at hvis der er nogen, der har fået sine grænser overskredet, så ønsker vi, at sagerne kommer frem i lyset.

- Har I taget MeToo alvorligt?

- Vi har taget sagerne, der er kommet, alvorligt. Det er i vores interesse at få tingene frem i lyset.