Christian Jensen: - Der er problemer med dele af vores kultur

Politikens ledelse har givet advarsler til fem af sine mandlige ansatte for krænkende adfærd.

Det oplyste mediets ansvarshavende chefredaktør, Christian Jensen, tirsdag til MediaWatch.

Ekstra Bladet har talt med Christian Jensen, som lover et opgør med dele af kulturen på Politiken.

- I har givet fem advarsler for hændelser, som alle er sket i nyere tid. Hvordan har de her ting kunnet ske?

- Hver af de her episoder er enkeltstående og isolerede episoder, som så har ført til fem advarsler. Men det, vi kan se - ikke alene på baggrund af de her konkrete advarsler, men også på baggrund af de samtaler, vi har holdt med 50 nuværende og tidligere kvindelige kolleger - er, at der tegner sig et billede af, at vi har et problem med dele af vores kultur, siger Christian Jensen til Ekstra Bladet.

- Det viser sig i vores måde at holde fester på og i dele af vores arbejdskultur. Det er ikke noget, der er generelt for vores kultur, men i dele af den. Det er vi nødt til at tage et opgør med, og det er det, vi gør nu.

Uønsket seksuel opmærksomhed

- Vil du klassificere jeres kultur som sexistisk?

- Vi har brug for at tage et opgør med dele af vores kultur. Vi har gennemgående en sund arbejdskultur og festkultur, men der er dele af den, som trænger til et opgør.

- Hvad handler de her sager om?

- De handler om grænseoverskridende adfærd og uønsket seksuel opmærksomhed.

- Kan du komme det lidt nærmere, altså er der tale om upassende kommentarer, berøring eller noget helt tredje?

- Det handler om grænseoverskridende adfærd og uønsket seksuel opmærksomhed. Konkret, hvad det handler om ... Altså, det er den kategori, vi taler om.

Bærer et ansvar

- Du er chefredaktør. Bærer du ansvaret for, at der har været de her sager?

- Jeg bærer et medansvar, og jeg bærer et hovedansvar for, at vi får gjort op med den her del af vores kultur.

- Alle, der går på arbejde på Politiken, har et ansvar for at være med til at skabe en sund arbejdskultur og et godt kollegaskab. Vi bærer alle sammen et ansvar for at opføre os ordentligt over for hinanden. Men i sidste ende er det selvfølgelig mit ansvar som chefredaktør. Det er det.

- Har du tænkt dig at ændre noget ved den måde du leder på? Hvis ja, hvad?

- Ja, jeg har tænkt mig i den grad at lære af det her. Det er en ny begyndelse for os. Vi vidste godt, også før underskriftindsamlingen (efter Sofie Lindes tale om sexisme i mediebranchen til Zulu Comedy Gala, red.), at der var problemer på Politiken.

- Det, vi er blevet gjort smerteligt opmærksomme på, er, at det er dybere, altså at det også ligger i vores kultur.

En del af løsningen

For at komme problemet til livs har Politiken igangsat en række initiativer. Herunder et samarbejde med Kvinfo, som står for en større undersøgelse på arbejdspladsen. Desuden er der blevet nedsat to arbejdsgrupper.

- Vi kommer til at lave en række initiativer løbende. Jeg ser ikke det her som noget, vi har afsluttet. Jeg ser det som en ny begyndelse på en kontinuerlig proces, siger Christian Jensen.

- Nu sagde du lige før, I også kendte til problemet inden underskriftsindsamlingen efter Sofie Lindes tale. Hvorfor har I ikke gjort en større indsats mod det før nu?

- Det er da også ... Altså vi har håndteret de enkeltsager, der har været, vi har også været meget udfarende i forhold til at få dem håndteret, og dem har vi håndteret som de enkeltsager, de er. Og jeg synes da, at det er en af de ting, jeg og vi lærer af det her. At godt nok håndterede vi de enkelte sager, men vi kan jo nu se, at problemerne også havde rod i noget kulturelt.

- Der har i forlængelse af debatten om sexisme i mediebranchen været megen snak om, hvorvidt man kan være en del af løsningen, hvis man selv har været en del af problemet. Du siger selv, at du har et medansvar for det her. Så kan du være en del af løsningen?

- Vi bærer alle et ansvar, jeg bærer også mit ansvar for det, der er foregået, og vi har et fælles ansvar for at få gjort op med det, så vi får en sundere arbejdskultur og en bedre arbejdsplads for os alle. Jeg bærer selvfølgelig ansvaret for, at det kommer til at ske.

Sagt det fra begyndelsen

- Er du selv en af dem, der har fået en advarsel?

- Nej.

- Politiken har bragt mange historier om MeToo, herunder også i andre medier - Burde I have fejet for egen dør?

- Vi har fra begyndelsen sagt, at vi også har problemer på Politiken. Vi har ikke forsøgt at lukke døren til os selv og åbne den til alle andres problemer. Så vi er bestemt helt klar over, at det her er et problem, vi både beskriver, men også selv har.

- Kan man godt dække MeToo-historier, når man selv har skeletter i skabet?

- Ja, det kan man godt, hvis man er sig bevidst og erkender, at vi også selv har problemer.