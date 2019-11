Christian Stadils virksomhed konkurs: 160 millioner kroner i gæld

Tilbage i oktober kom det frem, at en af Christian Stadils virksomheder blev erklæret konkurs.

Nu viseren ny rapport at hans virksomhed TS Chartering går konkurs med en gæld på 160 millioner kroner, skriver Finans.dk.

Rapporten som Finans har fået indsigt i, viser at kurator Søren Aamann Jensen indtil videre har været ude af stand til at finde andre aktiver end et bankindestående på 7.872,86 kroner.

TS Chartering var en del Christian Stadils Thornico-konglomerat, som blandt andet omfatter skibs- og rederiaktiviteter, fødevarer, emballage og tøjvirksomheden Hummel.

Til Finans oplyser Thomas Mikkelsen, der er direktør for skibsaktiviterene i Thornico Projects, at TS Charterings stod for at leje fem skibe, der efterfølgende blev drevet af Thornico Projects.

Han vil ikke oplyse, hvem kreditorerne var og ifølge advokat Kamilla Krebs, der varetager kuratorarbejdet for Søren Aamann Jensen, består gælden bl.a. af ubetalte regninger for brændstof og skibsleje.

-Lige nu må jeg sige, at der ikke er nogen konkret udsigt til, at kreditorerne får deres penge tilbage, siger Kamilla Krebs til Finans.