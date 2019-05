Christian valgte et nyt liv: Jeg spildte tiden i toget på vej til arbejde

Valgte et nyt liv: Christian indrømmer, at der er mange bekymringer, når man driver egen virksomhed. Til gengæld kan han gå til tandlægen uden at spørge om lov

Egentlig var det den lange togtur mellem hjemmet i Køge og jobbet i København, der var grunden til, at Christian Danielsen droppede sin karriere som shippingchef for 20 år siden og blev en del af familievirksomheden.

- Jeg sad i det her tog hver dag og følte, at jeg spildte min tid. Den time hver vej kunne jeg bruge på min fritid eller på at arbejde et par timer mere.



Dengang havde Christians far en virksomhed, der solgte grej til byggebranchen fra en lille butik i Køge, hvor både Christian og hans tre brødre er fra.

- Det var en lille virksomhed. Så der var selvfølgelig en del overvejelser: Er det den rigtige tid? Er der nok til løn? Samtidig sad jeg i en god stilling, hvor jeg havde det fantastisk.

- Men jeg tænkte, det skulle prøves. Så da jeg var omkring de 30 år, kom jeg hjem, som man siger.

I dag tæller familievirksomheden begge Christians forældre, hans to brødre og to ansatte. De sælger hovedsageligt diamantbor og værktøj til byggebranchen og specialgrej til vindmølleindustrien. Når der er overskud, investerer familien i erhvervsbygninger.



Arbejdstiden og fritiden glider hurtigt sammen, fortæller Christian.

Ekstra Bladet møder Christian i en af Køges ældste bygninger fra 1600-tallet i centrum af byen, som han købte sammen med sin familie for to år siden.

- Min ene bror begyndte at interessere sig for antikviteter, og han sagde, at det var en pragtfuld ejendom at sælge antikviteter fra om lørdagen. Det gjorde han i den ene halvdel af huset, mens jeg fandt på at sælge lidt øl i den anden halvdel.

Senere fandt de ud af, at huset blev brugt på præcis samme måde for 200 år siden.

Familieforetagende

Antikvitetsdelen er nu lukket, og stedet fungerer udelukkende som beværtning.

Men den er stadig familiedrevet ligesom leverandør-virksomhederne: Den ene af Christians sønner arbejder der fuld tid, mens de to andre sønner arbejder der indimellem, ligesom Christians kone er med til at drive ølstuen.

Det var meningen, at stedet skulle være en hyggelig hobby, men hobbyen fylder nu en stor del af hverdagen

- Vi har valgt at have åbent hver dag, og det har trukket lidt tænder ud. For min kone og jeg har vores almindelige arbejde ved siden af, hvor vi tjener pengene.

Tingene glider sammen

Selvom arbejdsugen som selvstændig hurtig løber op i 50 timer, bliver Christian sjældent stresset:

- Arbejdstiden og fritiden glider hurtigt sammen, så jeg tænker ikke i arbejdstimer. Men jeg indrømmer, at det kræver selvdisciplin at være selvstændig. Man skal ofte være her, når de andre er gået hjem, og der følger mange bekymringer med, for det gør ondt, når tingene ikke fungerer.

- Til gengæld kan jeg gå til tandlægen uden at spørge nogen om lov. Og så er der en kæmpe selvtilfredsstillelse, når det hele går op i en højere enhed. Jeg fortryder ikke min beslutning. Men spørg mig igen om et par år, joker han.

Passion for gamle bygninger

Christian er en af de mange danskere, der bor i nummer 9.

Christian og hans familie bor selv i en fredet karetmagerbygning fra 1749. Det var Christians farfar, der købte stedet for små 35 år siden. Allerede dengang begyndte Christians far at drive virksomhed i en del af ejendommen.

- Hele familien har en passion for bygninger, der har en historie. Ølstuen er fra 1644, og jeg er pavestolt af at vise de flotte lokaler frem.

Den ene af Christians brødre bor i et gammelt apotek i byen, der også er fredet. Ligesom hans anden bror og forældrene bor i en fredet ejendom i centrum:

- Jeg kan ikke fortælle dig, hvor vores passion stammer fra. Sådan har det bare altid været.

Christians far har rundvisninger i byen, hvor han fortæller om det gamle Køge.



Blå bog Christian Danielsen, 50 år.



Gift.



Har tre sønner på 18, 20 og 21 år.



Medejer af virksomheden AMP-Teknik A/S, J.D. Diamant Værktøj A/S samt Richters ølstue og en række ejendomme primært i Køge.

