Christiania åbner i dag

I takt med samfundets gradvise åbning i forbindelse med coronasmittetruslen, så vælger Christiania atter at lukke op for offentligheden i dag.

Det sker kl. 12, fortæller Hulda Mader, talsmand for Christiania, til Ekstra Bladet.

På grund af smittefaren valgte man 21. marts at lukke adgangen til 'Fristaden' for fremmede med hegn.

Se også: Corona: Christiania lukker for gæster og turister

- Men der bliver ingen fest, farver og ballade i forbindelse med åbningen. Vi tager stadig smitte alvorligt, tilføjer Hulda Mader.

- Faktisk er vi bekymrede for at blive overrendt igen, hvis mange søger herud for at hygge og hænge ud i godt vejr. Vi er simpelthen nervøse for, at åbningen af Christiania kan starte en smittekæde, siger hun.

Hun fortæller, hvordan der bliver markeret firkanter til gæster ligesom der også bliver opsat skilte op, der advarer imod faren for smittespredning.

I forbindelse med Christianias coronalukning har hashbrugere også været afskåret fra at handle i den verdensberømte hashgade, Pusher Street. Og efterfølgende er der opstået et større åbent hashmarked på resten af Christianshavn.

Se også: Pusher Street lukket: Åbenlys hashhandel fortsætter ufortrødent

Men nu, hvor Christiania atter åbner sig op, ser det også ud til at Pusher Street atter vil åbne op for handel med illegale cannabisprodukter.

Men det er ikke noget, Hulda Mader direkte ønsker at bekræfte:

- Når Christiania åbner, så åbner Christiania, siger hun.

- Men betyder det også, at Pusher Street åbner?

- Det må du så tage ud og se om de gør, svarer hun.

Hun tilføjer, at når Pusher Street engang åbner, så bliver det uden de velkendte hashboder.

Se også: Christianitter rydder 'gaden' for hashboder

I forhold til den mere lovlydige del af Christiania, så er det ikke alle forretninger, der åbner. Således vil man gå forgæves, hvis man tager derud for at få noget at spise:

- Restauranterne åbner først på mandag, fortæller Hulda Mader.