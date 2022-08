Ekstra Bladet

Er du ung, og vil du gerne bo med andre unge helt tæt på Indre By, havnebade og strand med stort sportsanlæg som nabo?

Er du ældre og vil du gerne bo med andre ældre nær metro, kanalhygge og opera?

Så skal du måske holde lidt øje med, hvad der sker på Christiania søndag aften.

Her afgøre fristadens beboere nemlig på et fællesmøde, om et forslag fra staten skal have forsamlingens tommel- eller fuckfinger.