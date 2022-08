Christianitter skal afgøre fremtiden for fristaden

Søndag står indbyggerne på Christiania over for et afgørende valg, der kommer til at påvirke fristadens fremtid.

De skal beslutte, om de vil tillade, at der bliver bliver bygget 15.000 kvadratmeter almene boliger på Christiania frem mod 2031.

Udspillet kommer fra regeringen, og siger christianitterne ja, får de blandt andet lov at købe den del af volden og de boliger, som de i dag lejer af staten, til 67 millioner kroner.

Bliver det omvendt et nej, står Christiania i en økonomisk svær situation. Det sige Knud Foldschack, der er Christianias advokat.

- Jeg tror, at alle er klar over, at det bliver en økonomisk svær periode, der ville følge et nej. For der er en masse muligheder, der lukker ned, siger han.

Annonce:

Bliver det et ja, kan Christiania spare en lejeudgift på 6,5 millioner kroner om året. Derudover får de gode lånemuligheder, der gør, at de selv får mulighed for at bygge i fristaden.

Ifølge Hulda Mader, der er talsperson for Christiania, er indbyggerne nervøse for de økonomiske konsekvenser, som et nej kan medføre.

Hun fortæller, at christianitterne grundigt overvejer fordele og ulemper ved byggeriet.

- Folk er eftertænksomme og tænker meget over, hvad det her vil gøre ved os. Det er meget vigtigt, at vi har et realistisk syn på, hvad der sker, hvis vi siger enten nej eller ja.

- Stemningen er lidt spændt og afventende, men ellers har der været god stemning på de møder, vi har holdt, siger hun.

Ifølge Hulda Mader er man på Christiana stor tilhænger af almennyttige boliger, og man vil gerne have nye beboere til Christiania.

Men man er nervøs over størrelsen på byggeriet, og om de nye beboere vil engagere sig og være en del af det åbne samfund, der er på Christiania.

Annonce:

- Vi kan måske være lidt forskrækkede over, at der kommer nogle store massive bygninger på Christiania, hvor folk ikke er christianitter ligesom os andre, siger Hulda Mader.

Knud Foldschack håber, at christianitterne siger ja. Han forstår dog godt, at beslutningen kræver betænkningstid.

- Det er et meget visionært tilbud, men det er selvfølgelig også et meget omfattende tilbud. 15.000 etagemeter er rigtig mange kvadratmeter.

- Så det er klart, at Christiania er i tænkeboks. Men det er et visionært tilbud, de har fået, siger han.

Beslutningen bliver taget på et fællesmøde på Christiania. Mødet begynder klokken 18 søndag.