Christianitterne opretter egen organisation

På et fællesmøde mandag aften har beboerne på Christiania besluttet at stifte deres egen almene boligorganisation.

Det siger Mette Prag, som er talsperson for fællesmødet og arbejdsgruppen for lokalplaner og boligorganisation.

- Det er den rigtige løsning for Christiania for at sikre, at der ikke kommer et A- og et B-hold af christianitter på Christiania. I stedet kan alle deltage i beboerdemokratiet og fællesmøderne på lige fod, siger hun.

Det var dog ikke planen til at starte med.

I august 2022 indgik beboerne på Christiania en aftale med staten om, at der skal bygges 15.000 kvadratmeter almene boliger på fristaden frem mod 2031.

Til gengæld fik de blandt andet lov at købe den del af volden og de boliger, som de i dag lejer af staten, til en fordelagtig pris på 67 millioner kroner.

Christianitterne havde først besluttet at lave en aftale med en eksisterende boligorganisation om at oprette en afdeling. Det er dog ikke lykkedes.

- De eksisterende almene boligorganisationer, vi har inviteret til et udbud, har anbefalet den her løsning (egen boligorganisation, red.). De har ikke ønsket at have en afdeling, siger Mette Prag.

- Så det er den eneste mulighed, vi har.

Inden onsdag 30. august skal Christianias arbejdsgruppe for boligorganisation og lokalplan have indgået en aftale med en almen boligorganisation om køb af grund og byggeret.

Tirsdag vil christianitterne oprette boligorganisationen, og derfra skal de sammen med deres aftalepartner, staten, have de detaljer på plads, der skal til for at kunne komme videre, siger Mette Prag.

Hun påpeger, at aftalen fra sidste år i virkeligheden bare er en rammeaftale. Der er ikke klarhed over en lang række punkter,eksempelvis hvor de nye boliger skal ligge.

Derudover er Christiania også bekymret for den meget stramme tidsplan, som er en del af aftalen med staten, hvor det første byggeri skal stå færdigt om fire år.

- Vi vil gerne være 300 flere christianitter, men vi skal bruge muligheden for at bygge eksperimenterende, og det kræver, at vi tænker os om og er kreative, lyder det desuden fra Christiania i en pressemeddelelse.

Samtidig med stiftelsen af Christianias egen boligorganisation indgår Christiania Fonden en samarbejdsaftale med boligadministrationsselskabet KAB, der skal hjælpe med det juridiske og det almene.