Christians kamera fangede ildkugle på himlen

En ildkugle lyste lørdag aften kortvarigt op på himlen over Sjælland.

27-årige Christian Egeborg Møller befandt sig i en bil på vej hjem ad Hillerødmotorvejen, da han så lysglimtet.

- Jeg kørte i mine egne tanker og blev helt paf. Det var en flot oplevelse, siger han.

I bilen er der monteret et kamera, og da Christian kom hjem og skulle spise, tog han aftensmaden med op ved computeren for straks at tjekke, om kameraet nu også havde fanget ildkuglen.

Meteorit-ekspert Henning Haack opfordrer til, at man indberetter det på hjemmesiden ildkugle.dk, hvis man ser en ildkugle eller lignende på himlen. Foto: Christian Egeborg Møller

Fem gange om året

Ekstra Bladet har spurgt Ph.D. og meteorit-ekspert Henning Haack, hvad det egentlig var for en lysende kugle, som susede over himlen lørdag.

- Der er tale om en ildkugle, fortæller Henning Haack og oplyser, at ni danskere faktisk har indrapporteret ildkuglen fra forskellige dele af Sjælland.

- En ildkugle er det samme som et stjerneskud. Den opstår, når et stykke sten, is eller metal kommer ind i Jordens atmosfære med mange gange lydens hastighed. Den bliver bremset ned, og så gløder det, mens det bremses, siger han.

- Det er et kraftigt stjerneskud. Cirka fem gange om året oplever vi ildkugler over Danmark, som er så voldsomme, at folk skriver ind.

Ifølge Henning Haack kan man dog ikke klassificere det som en sjældenhed at se en ildkugle.

- Men normalt ser man den måske ikke, for eksempel hvis det er overskyet, eller der er fuldt dagslys. Så man skal da være lidt heldig, siger han.