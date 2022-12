Christina truede elselskab: Så fik hun sine penge

Tidligere på måneden åbnede forsyningstilsynet en undersøgelse af energiselskabet Modstrøm på mistanke om, at selskabet har beholdt sine kunders tilgodehavender, når kunderne skiftede selskab.

En af de kunder, som har prøvet dette på egen krop, er lægesekretæren Christina Meldoa.

Hun har nemlig i over en måned kæmpet en brav kamp for at få de 2660 kroner tilbage, som Modstrøm skyldte hende, efter hun skiftede elselskab tilbage i oktober. Det fortæller hun til Ekstra Bladet.

Efter længere tid var hun begyndt at tvivle på, om hun nogensinde fik sine penge igen. Især da hun fandt ud af, at hun ikke var den første.

Derfor begyndte hun at true hun Modstrøm med at tage sagen op i medierne.

Og så skete miraklet. Fire dage senere, 29. november, ringede de nemlig til hende og fortalte, at pengene var på vej.

- Det virker da helt vildt belejligt, at de lige pludselig vender på en tallerken og selv ringer mig op. Indtil nu har de ikke været til at komme i kontakt med andet end på mail. Det virker helt grotesk, at sådan noget her kan foregå i Danmark, siger Christina Meldoa.

Pengene er rent faktisk også gået ind på Christina Meldoas konto. Men hun er sikker på, at det handler om hendes trussel.

- Jeg er ret sikker på, at det handler om, at jeg truede dem med medierne. Hvorfor skulle noget så simpelt ellers tage så lang tid? Og jeg ved jo også, at jeg ikke er alene om det her. Det er helt grotesk. Men jeg tror, at der er nogen, som ikke tjekker de her ting, eller ikke råber op om dem. Og så tænker virksomheden jo nok bare 'går den, så går den'. Selvom det på ingen måder er okay.

Dårlig undskyldning

Da Christina Meldoa i midten af oktober ser, at hun har 2660 kroner til gode ved elselskabet, skriver hun med det samme til Modstrøm.

Men der falder intet svar før efter en uge, hvor hun har rykket for pengene. Her modtager hun en mail om, at pengene gerne skulle udbetales 10. november. 15. november havde Christina Meldoa stadig ikke modtaget nogen penge.

- De fortalte mig, at pengene var blevet overført til en forkert konto. Og jeg kan bare huske, jeg tænker, at det er sådan en rodet proces, og at det virkede som en dårlig undskyldning. Jeg var, og er, simpelthen så tosset. Det er bare ikke sådan, man skal behandle sine kunder, siger Christina Meldoa.

De følgende tre uger kæmpede hun videre for at få sine penge udbetalt. Men på telefonen kunne hun ikke få fat i Modstrøm, og flere af hendes mails gik også ubesvarede hen.

- Jeg synes det er helt vildt, at sådan noget kan ske i Danmark. Det virkede jo helt vildt mistænkeligt, at de for det første ikke svarer. Jeg begyndte virkelig at tvivle på, om jeg nogensinde ville få mine penge igen. Og det kan jeg jo se, at der er mange, der ikke gør.

- Det var også derfor, at jeg blev ved med at råbe op og true dem med at gå til medierne. Jeg giver ikke sådan lige op.

Langt fra alene

Og Christina Meldoa har ret. Hun står nemlig langt fra alene med sin kritik af energiselskabet Modstrøm.

I oktober bragte Ekstra Bladet en artikel om Facebook-siden 'Modstrøm - Vi føler de snyder os', som er en Facebook-gruppe med over 300 medlemmer, som alle kritiserer Modstrøm for forskellige ting.

Det samme gør sig gældende på Trustpilot, hvor en ud af fem kunder kun giver virksomheden én stjerne.

Både på Facebook-gruppen og på Trustpilot går kritikken på, at virksomhedens kundeservice er ringe, at de holder på kundernes penge, samt at deres priser var meget høje i forhold til andres.

En bruger på Trustpilot skriver blandt andet, at han ingen penge har modtaget efter fire måneder.

'Har endnu ikke fået mit tilgodehavende på 2500 kr her 4 måneder efter, min aftale med Modstrøm ophørte.'

Og dette er netop det problem, som har fået forsyninstilsynet til at åbne en undersøgelse mod af Modstrøm.

- Vi åbner en sag, fordi vi har en begrundet mistanke om, at reglerne er brudt, udtalte direktør Carsten Smidt, Forsyningstilsynet, til Jyllands-Posten.

'Fungerer problemfrit'

Ekstra Bladet har henvendt sig til direktøren i Modstrøm, Anders Millgaard, for at høre hans udlægning af sagen. I en skriftlig udtalelse skriver han, at 'det fungerer helt problemfrit i de fleste tilfælde.'

- Det fungerer i langt de fleste tilfælde helt problemfrit. Vi er kede af, at nogle tidligere kunder har fået indtryk af, at vi tilbageholder penge. Ligesom hos mange andre selskaber sker udbetaling ikke automatisk, når kundeforholdet ophører. Det er for at være sikker på modtageren. På 'Min side' foregår alt i et sikkert miljø og mellem de rigtige personer. Det er den mest korrekte måde, som også mange andre selskaber, fx banker, energiselskaber, forsikringsselskaber og offentlige myndigheder, kommunikerer på i dag. Alt sammen for at have en høj sikkerhed og kvalitet ved ind- og udbetalinger af penge.

Ekstra Bladet har samtidig spurgt Anders Millgaard, om han kan forstå, at nogle kan tænke, at de kun udbetalte pengene til Christina Meldoa, fordi hun truede med at gå til medierne. Men han 'tror ikke der er en sammenhæng.'

- Jeg kan bestemt godt forstå, at nogen kan tænke sådan – specielt hvis man i forvejen ikke er tilfreds. Jeg tror dog ikke, at der er en sammenhæng.

- Hvorfor er der så mange, der kritiserer jer generelt på eksempelvis Trustpilot?

- Vi gør alt, vi kan, for at betjene alle, der henvender sig til os. Vi har desværre meget travlt i disse måneder ligesom de andre energiselskaber, fordi energikrisen får masser af danskere til at tage fat i deres selskab, skriver Anders Millgaard.

Christina Meldoa står stadig tilbage med en dårlig fornemmelse. Hun er glad for, at hun fik sine penge i sidste ende, men hun er stadig ikke i tvivl om, hvordan hun ser på Modstrøm.

- Det har været en rodet og alt for svær proces som kunde. Jeg vil ikke anbefale det til nogen, og jeg skal aldrig nogensinde selv tilbage.

