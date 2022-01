CIA afviser: Fjende står sandsynligvis ikke bag sygdom

'Havana-syndromet' har i flere år været genstand for stor mystik. CIA konkluderer nu, at det er usandsynligt, at en fremmed fjende skulle står bag størstedelen af tilfældene

Diplomater og agenter, der får uforklarligt sygdomsforløb, lyder mest af alt som en spillefilm med Tom Cruise, men i flere år har det været virkelighed for flere udstationerede amerikanere og canadiere.

Symptomerne ved det, hidtil uforklarlige, syndrom indebærer voldsom hovedpine, svimmelhed, kvalme og i værste fald invaliderende skader på hjerne. Man har fra start frygtet, at en fremmed magt kunne stå bag.

Over tusind amerikanere og canadiere har rapporteret, at de er blevet ramt af symptomerne, men i langt størstedelen af sagerne, er der ikke tale om en forgiftning, konkluderer CIA.

Det skriver flere medier, heriblandt NBCnews.

Startede på Cuba

Syndromet er navngivet efter den cubanske hovedstad, Havana, hvor de første rapporteringer om syndromet kom i 2016. USA havde to år før genåbnet ambassaden på Cuba, efter de diplomatiske bånd ellers havde været afskåret i flere år.

USA frygtede fra start, at sygdommene skyldtes at deres udsendte var blevet forgiftet af en fjende, og de bad derfor alle, der havde oplevet samme symptomer, om at indrapportere det.

Teorierne har gået på, at enten mikrobølger eller forgiftning kunne være skyld i syndromet.

Men for de fleste kan symptomerne forklares som eftervirkninger af tidligere sygdom eller et symptom på stress.

To dusin er uforklarlige

Selvom de fleste tilfælde kan forklares, så er omkring to dusin af tilfældene stadig et mysterie. De uforklarlige sager tæller blandt andet nogle af de diplomater, der var de første, som blev syge af 'Havana-syndromet' tilbage i 2016.

Nyheden skaber røre hos foreningen 'Victims of Havana Syndrom'. De stiller samtidig spørgsmål ved konklusionen.

- Vi har grund til at tro, at den foreløbige rapport ikke engang repræsenterer holdningen hos hele CIA, siger en talsmand til NBCnews.