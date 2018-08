CIA havde flere kilder tæt på Putin: Nu er de tavse

De amerikanske efterretningstjenester har mistet deres øjne og ører i Moskva.

Det fortæller flere efterretningskilder til den amerikanske avis New York Times.

I 2016 var netværket af informanter afgørende for, at amerikanerne fik nys om, at Rusland angiveligt forsøgte at påvirke det amerikanske valg.

Men op imod midtvejsvalget i november 2018, hvor Demokraterne håber på at genvinde magten i Repræsentanternes Hus, melder flere efterretningstjenester om, at de har mistet kontakten til størstedelen af deres kilder.

Fokuserede og vrede

Umiddelbart er der ingen agenter, der er blevet opdaget eller dræbt. Hos CIA og FBI tror de nærmere, at agenterne er gået under jorden på grund af den seneste tids aggressive russiske kontraspionage.

Her fremhæves sagen i Storbritannien, hvor den tidligere russiske efterretningsagent Sergei Skripal og hans datter blev forgiftet med en sjælden russisk fremstillet nervegift.

- Russerne er meget fokuserede og vrede. De har vist, at de er villige til at dræbe kilder, siger CIA-veteranen John Sipher til den amerikanske avis.

Op imod midtvejsvalget har efterretningstjenesterne opsnappet flere forsøg på påvirkning af valget, som de mener stammer fra Rusland.

- De forsøger at støtte pro-russiske kandidater. Ikke kun i USA, men overalt, siger Ruslands-ekspert Michael Carpenter.

