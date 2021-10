CIA i krise: Mister agenter på stribe

Den amerikanske efterretningstjeneste er ifølge mediet New York Times i store problemer, når det kommer til at holde fast i sine agenter i udlandet

Til samtlige CIA-stationer rundt om i verden tikkede der for nylig et tophemmeligt telegram ind fra hovedkvarteret, der advarede om alvorlige problemer for den amerikanske efterretningstjeneste.

Det skriver den amerikanske avis New York Times.

Ifølge avisen indeholdt telegrammet advarsler om, at efterretningstjenesten har store problemer med at køre agenter i blandt andet Kina og Rusland, fordi deres agenter i vidt omfang bliver afsløret.

Nogle bliver herefter dræbt, nogle bliver fængslet, mens tjenesten også har oplevet, at andre bliver rekrutteret som dobbeltagenter for fjenden.

Med USA ude af Afghanistan er amerikanernes behov for efterretninger i 'kampen mod terror', væsentligt lavere, end den har været de seneste 20 år med amerikanernes store fokus på Mellemøsten.

I stedet spiller Rusland og Kina langt mere med musklerne og udfordrer amerikanerne som verdens dominerende supermagt. Dermed er det også vigtigere end længe for amerikanerne at vide, hvad henholdsvis Putin og Xi Jinping pønser på.

Øget pres

At være oppe mod den russiske og kinesiske stat er dog også væsentlig anderledes end tjenestens fokus på terror-grupper de seneste mange år.

- Andre lande som for eksempel Kina, har jo et helt andet apparat til at sætte ind imod spionage, som terrorgrupper ikke har. I løbet af de seneste 20 år har der også i Danmark været et pres for mere offentlighed omkring efterretningstjenesterne.

- Det kan være meget godt, men det har også nogle konsekvenser, siger Jacob Kaarsbo, tidligere chef i Forsvarets Efterretningstjeneste med fokus på kontraterror.

Han arbejder i dag som rådgiver i selskabet Bischoff Advisory.

Ifølge New York Times er det blandt udviklingen af ny teknologi inden for elektronisk overvågning og ansigtsgenkendelse, som har gjort det sværere for CIA at rekruttere og køre sine agenter i for eksempel Kina.

Skru tiden tilbage

Til trods for den nye teknologi, tror Jacob Kaarsbo, at en del af løsningen skal findes ved at skrue tiden tilbage.

- Under den kolde krig, var man nødt til at tage nogle ret ekstreme forholdsregler for at beskytte agenterrne. I vores egen tjeneste (Forsvarets Efterretningstjeneste, red.) var man dengang også meget mere påpasselige med at opbygge dækhistorier, og der var stort set ingen fra tjenesten, som fortalte, hvor de arbejdede.

- Der er man blevet langt mere åbne over de seneste 20 år, siger han.

Rystede på hovedet

Bevægelsen mod mere åbenhed inden for efterretningstjenesterne, har tidligere FE-chef Jacob Kaarsbo oplevet på egen krop. Han kom til Forsvarets Efterretningstjeneste i starten af 00'erne.

- Da jeg var ny i tjenesten, var der ikke det samme pres for hemmeligholdelse, og medarbejdere har deltaget i f.eks. konferencer, hvor det ikke var skjult, hvor de arbejdede. Og ting skulle kun være hemmelige, hvis det var nødvendigt.

- Men dem, som havde været i tjenesten i mange år og beskæftiget sig med Sovjetunionen, rystede på hovedet af åbenheden, siger Jacob Kaarsbo, der endte med at arbejde 16 år i FE.

Relationer afgørende

De øgede muligheder for overvågning og teknologier som ansigtsgenkendelse, har gjort det endnu lettere for CIA's modstandere at overvåge deres agenter, hvis de ved, hvem de er.

Dermed er det væsentligt sværere for CIA at mødes med lokale agenter eller personer, den ønsker at rekruttere. Men den personlige kontakt mellem kilde og kildefører er helt afgørende, fortæller Jacob Kaarsbo.

- Hvis det er efterretninger med kvalitet, så er den personlige relation supervigtig. Du kan selvfølgelig godt lave noget fra distancen, men den personlige relation er det afgørende, hvis det skal være godt. Og her er det selvfølgelig centralt at mødes fysisk med folk.