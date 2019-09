Cigaretpriserne går op i røg: - Det er ikke dyrt nok

Mange unge danskere ryger. Det har fået regeringen til at lave et forslag til nogle ændringer, som skal få unge til at kvitte smøgerne.

I forslaget er blandt andet et prisstigning på 10 kroner i løbet af de næste par år.

Og i takt med prisstigningen vil regeringen også mindske interessen for smøgerne, ved at lave mere neutrale grå indpakninger.

Ekstra Bladet har været på gaden for at høre, hvad rygerne selv mener, og der er mildt sagt delte meninger om tiltaget.

Nikolaj på 18 år fra København fortæller, at han vil fortsætte på trods af prisstigningen.

- Jeg har røget i et par år. Jeg er villig til at betale ti kroner mere, siger han.

Og han er ikke ene om den holdning.

- De ti kroner ville ikke påvirke mig. Det er ikke alverden til forskel. Men jeg ville stoppe, hvis de blev sat op med for eksempel 50 kroner ekstra, forklarer Clara på 19 år, som selv har været ryger siden hun var 16 år gammel.

Droppe smøgerne?

Det er som sagt ikke alle rygerne, som bare trækker på skuldrene over prisstigningen.

- Det vil gøre mere ondt på pengepungen, så jeg vil nok komme til at tænke over, hvor meget jeg ryger inden byen eksempelvis, mener Josephine på 18 år.

Og for en, som ikke er storryger, men snupper en smøg i ny og næ med vennerne er prisstigningen også noget, der vil påvirke antallet af cigaretter.

- Jeg ville nok skære ned, hvis der kom en prisstigning. Men ti kroner er ikke dyrt nok til at stoppe helt. Jeg ville tænke mere over det, hvis det var 20-30 kroner, fortæller Kathrine på 18 år.

Louise på 25 år bor i Danmark for at studere, og hun er forbavset over, hvor billige smøgerne er her.

- I England, hvor jeg kommer fra koster sådan en pakke alt mellem 120 kroner og 150 kroner. For 20 smøger. Og så er pakkerne grå, så man ikke kan gå og spille smart med mærket, man ryger. 'Jeg ryger Kings, jeg ryger Prince, jeg har cancer', siger hun sarkastisk.

Der bliver ikke skruet nok

Forslaget falder også til dels i god jord hos Kræftens Bekæmpelse.

- Der er nogle gode elementer i det her udspil, som vi har kæmpet for i mange år. For eksempel tobak under disken og neutrale pakker, er noget man i andre lande længe har haft.

- Det har vi længe kæmpet for at få indført, så det er jo positivt, forklarer Projektchef for tobaksforebyggelse i Kræftens Bekæmpelse, Niels Them Kjær til Ekstra Bladet.

Den knapt så voldsomme prisstigning er dog ikke noget, som imponerer ham.

- Det redskab i værktøjskassen, som er mest effektivt, nemlig prisen, det bruger regeringen ikke i særlig høj grad. Så det vil selvfølgelig have en positiv effekt, men vi kommer ikke helt i mål med en røgfri generation i 2030. Med mindre man skruer lidt mere op for det vigtigste redskab, som er prisen, uddyber han.

Når man ser på hele forslaget, så er det et skridt i den rigtige retning.

- Selve prisstigningen vil ikke have den store effekt alene, men mange bække små. Så i sidste ende vil det have en positiv effekt, afslutter Niels Them Kjær.