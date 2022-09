Circle K hæver prisen

Du skal have flere gysser op af lommen, hvis du skal oplade din elbil hos Circle K.

For lørdag hæver benzin-giganten prisen på samtlige ladestandere.

Det skriver Finans.

Beslutningen er kommet som følge af de stigende elpriser. Derfor skal elbilejerne fremover betale 1,5 kr. mere for hver hver kWh, der ender i bilen.

- Krigen i Ukraine har fået prisen for el til at stige. Jeg tror efterhånden, at alle danskere har hørt, hvad der ligger bag, og vi mener, at der er behov for en sikker havn, hvor kunderne ved, hvilken pris de lader til uanset tidspunkt.

- Siden juni er elprisen fordoblet, og derfor er vi nødt til at reagere, siger Jesper Dan Holst Rasmussen, seniormanager for prisfastsættelse hos Circle K, til Finans.

Hidtil har prisen pr. kWh været på 4,95 kr.

Circle K er ikke de eneste, der hæver prisen på elforbrug. Også den landsdækkede benzinkæde OK har allerede hævet prisen for opladning.

Det skete 29. august. Her steg prisen fra 5 kr. pr. kWh til 6 kr. pr. kWh som følge af de stigende elpriser.

