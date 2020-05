Cirkuselefanter gør sidste stop efter langt liv på landevejen

11 millioner kroner, fire tonstunge dyr og et cirkus med skattegæld.

Det er elementer i fortællingen om Danmarks sidste cirkuselefanter, som lørdag kan marchere ud i den friske luft på Elefantsletten i Knuthenborg Safaripark.

Dyrenes vej til deres nye hjem har været lang, men nu har 30 års cirkusforestillinger og landevejsturné fået en ende for de fire cirkuselefanter.

I foråret 2018 blev et totalforbud mod vilde dyr i cirkus nemlig indført i Danmark.

I august 2019 blev fødevareminister Mogens Jensen (S) enig med elefanternes ejere, Cirkus Arena og Cirkus Trapez, om at købe dyrene for 11 millioner kroner.

Det betød, at elefanterne Lara, Djungla, Jenny og Ramboline skulle have et nyt sted at bo.

Valget faldt på Knuthenborg Safaripark.

Midt i maj kunne DR i en dokumentar afsløre, at Cirkus Arena, som ejede tre ud af fire elefanter, skylder millioner af kroner i ubetalt moms og skat.

Fra fødevareminister Mogens Jensen (S) lød beskeden, at sagen var landet, som den skulle, og at reglerne blev fulgt.

- Mit fokus har været elefanternes velfærd, og at de ikke længere skal være i cirkus eller stå og have det dårligt, lød det.

Dårligt får de det da heller ikke, hvis man skal tro Knuthenborgs egen beskrivelse af den nye slette.

Safariparken kalder sletten for det mest avancerede elefantanlæg i Europa med et udeområde, som svarer til 188 parcelhusgrunde.

- Den mest rigtige betegnelse er nok et slags europæisk slettelandskab.

- Der står store solitære egetræer, og ellers er der en stor græsslette, et vådområde og et sandområde, siger Rasmus Nielsen, som er chefzoolog i Knuthenborg Safaripark.

Han håber, at alt vil gå godt, og at elefanterne går på opdagelse.

- Elefanter er undersøgende og nysgerrige dyr, specielt hvis de leder nye lækre ting og sager, de kan spise.

- Så ved at have prøvet at indrette anlægget godt håber vi, at vi kan flytte elefanterne ud til forskellige områder af anlægget, så de kan gå på opdagelse, siger han.

Projektet er blevet til i samarbejde med Dyrenes Beskyttelse.

Elefantsletten åbner lørdag formiddag klokken 11.