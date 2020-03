Citathistorie: Bedemand vil livestreame begravelser

Det er en svær tid lige nu. Og ekstra svær for dem, som mister en kær.

- De pårørende er meget i klemme. I dag havde vi en bisættelse af en ung mand på 49 år. Når man er i den alder, så har man mange pårørende, fortæller bedemand Henriette Plougmann Thomsen til TV2 Østjylland.

Hun er indehaver af Søhøjlandets Begravelser og Blomstergalleri, som er en familivirksomhed, hun driver med sin far, søster og datter.

- Der kan kun være 10-15 mennesker til at tage afsked lige nu, fortæller hun.

Reglerne i forbindelse med corona-virussen skal også overholdes i kirker. Derfor er der mange, som må blive væk fra begravelser og bisættelser. Det oplevede de tre søskende Michelle, Helena og Mikael, da de skulle sige farvel til deres mor.

Men lørdag morgen fik Henriette Plougmann Thomsen og hendes datter Maja en idé.

- Vi vil tilbyde at livestreame fra begravelser og bisættelser. Vi begynder allerede i næste uge, fortæller hun til TV2 Østjylland.

I næste uge har de fem bisættelser, og de pårørende har taget rigtig godt imod det, fortæller hun.

- I forhold til de fem bisættelser i næste uge, så har det været et himmelråbende hurra, siger Henriette Plougmann.

I de her tider bliver der gjort undtagelser - blandt andet i forhold til at tage billeder i kirken, og man er nødt til at tænke anderledes, mener bedemanden.

- Vi prøver at tænke ud af boksen. Vi har ikke hørt andet end positive reaktioner fra de præster, vi har talt med.

Rent praktisk så vil de sætte et kamera op i kirken, og dele livestreamingen via en app, hvor de pårørende får tilsendt et link.

- Vi respekterer selvfølgelig, hvis det ikke er alle, som mener, det er en god idé. Så gør vi det ikke, fortæller Henriette Plougmann Thomsen.

Lige for tiden er det ikke nemt, når hun som bedemand skal ud til pårørende, som har mistet et familiemedlem eller en nær ven.

- Når man skal hente en i hjemmedødsfald, så ligner du en fra Mars. Du har mundbind, handsker og dragt på. Det gør ondt at stå over for en familie sådan, siger Henriette Plougmann Thomsen.

Flere bedemænd vælger også at tage samtaler med familier over telefonen, men det kan Henriette Plougmann ikke.

- Man er nødt til at tage sine forholdsregler. Jeg tager stadig ud til samtaler, men jeg holder god afstand og spritter altid af. Jeg kan ikke gøre det over telefonen, fortæller hun.

Men hvis de pårørende er mest trygge ved en samtale over telefonen, så gør hun selvfølgelig gerne det.

Søhøjlandets Begravelser & Blomstergalleri har kontorer i Ry, Silkeborg, Viborg, Bjerringbro og Skive. De kører rundt i hele Midtjylland.