Citathistorie: Rekordmange reddet op af hestehuller ved nordsjællandsk strand

I alt 20 person blev lørdag reddet op fra hestehuller ved Liseleje Strand i Nordsjælland.

Det er rekordmange på den lille strand, hvor livredderne normalt foretager mellem 40 og 80 af denne type redninger på en hel badesæson.

Det bekræfter John Mogensen, der er livredderchef ved Den Nordsjællandske Kystlivredningstjeneste, til TV 2 Lorry.

Grundet lørdagens mange redningsaktioner har John Mogensen og hans livredderkollegaer søndagen igennem demonstreret overfor borgerne, hvad der sker, hvis man bliver fanget i et hestehul.

Hestehullerne opstår typisk, når der er pålandsvind. Det forklarer livredderchefen til TV 2 Lorry.

- De opstår oftest ved pålandsvind. Det er sådan set bare der, hvor alle de vandmasser, der bliver presset ind over revet, skal ud igen, siger John Mogensen.

Vandet har svært ved at komme ud på dybt vand igen, da bølgerne bliver ved med at presse store mængder vand ind mod kysten. Derfor søger vandet mod den nemmeste vej, hvilket ofte er langs store sten ved havnemoler og bølgebrydere.

Det skaber kraftige strømme langs stenene, der graver selve hestehullerne i sandbunden, og på den måde opstår de farlige situationer.

- Det, der overrasker vores badegæster, er, at de står i vand til knæene, og så tager de et skridt, så kan de ikke bunde, samtidig med at de bliver trukket ud, siger John Mogensen.

Hvis man er uheldig at blive fanget i et hestehul, er det ifølge livredningschefen vigtigt, at man ikke prøvet at slås med strømmen.

Man skal i stedet følge strømmen. Så vil hestehullets ofte sende dig lidt ud og ned ad kysten, men så vil den stærke strøm aftage, og så kan du nemt svømme i land.