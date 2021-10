Classic Race Aarhus aflyst i 2022: - Vi har ikke noget valg

Tusindvis af fartglade tilskuere plejer hvert år at deltage i den traditionelle racefestival rundt om Mindeparken. Men ikke næste år.

Classic Race Aarhus er blevet sat på pause i 2022, og det kan endnu ikke siges med sikkerhed, om traditionen vender tilbage igen i 2023. Det oplyser arrangøren til TV2 Østjylland onsdag aften.

- Vi har ikke noget valg. Det ville være en umulig opgave at nå at stable arrangementet på benene på under fire måneder. Kassen er tom, og inden vi får økonomien på plads, er vi inde i det nye år, siger direktør i Classic Race Aarhus, Poul Dalsgaard, til TV2 Østjylland.

Men er I så sikre på, at Classic Race Aarhus vender tilbage i 2023?

- Det hele afhænger af, om der er nogle, som rækker hånden ud og gerne vil være samarbejdspartnere med os. Det er en vanskelig opgave, men ikke umulig, siger Poul Dalsgaard.

- Nu trækker vi i arbejdstøjet og knokler løs for at finde et økonomisk fundament. Der er heldigvis typisk mange mennesker, der gerne vil Classic Race Aarhus og som vil hjælpe os.

Også i 2020 var Classic Race Aarhus aflyst - dengang på grund af corona - og af samme årsag blev arrangementet i år rykket fra maj til september.

- Vi har pludselig kun fire måneder til at planlægge et event, der skulle løbe af stablen i maj. Det er et for stort setup, og det kan vi simpelthen ikke nå. Nu sætter vi i pit - som vi siger i branchen - og så arbejder vi på at gentænke arrangementet til 2023, siger Poul Dalsgaard.

Selvom det i år blev afholdt i september, har det ikke betydet færre tilskuere end i 2019. Til gengæld har det været under deres målsætning.

- Vores mål var 10.000 flere tilskuere. Vi havde lavet nye satsninger, og det bliver dyrere og dyrere at etablere banen. Derfor skal vi hele tiden have flere tilskuere, for at det kan løbe rundt. Vejret i september har nok også haft en væsentlig indflydelse i år, da det dårlige vejr fx satte en stopper for vores øl-salg og lignende om søndagen, siger Poul Dalsgaard.

Der har tidligere været diskussion omkring, hvorvidt Classic Race Aarhus skal fortsætte. Kan det her ikke være et tegn på, at det er ved at være på tide at stoppe?

- Vi håber selvfølgelig ikke, at det skal stoppe. Det er et dyrt event, men vi mener også, at det er et vigtigt event for byen. Det er trods alt 40.000 tilskuere, der kommer og ser eventet, og så er det bare en fuldstændig unik racerbane, som de internationale racerkørere roser gang på gang for at være meget smuk, siger Poul Dalsgaard.

- Nu bruger vi den kommende tid på at få styr på økonomien og gentænke ting, vi skal gøre bedre eller anderledes. Måske vi skal have andre eller flere samarbejdspartnere ind. Og det har vi så tid til nu, når vi sætter arrangementet på pause i et år.