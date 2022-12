Claus åbner sit hjem: - Det har undret mig meget

Claus Petersen mistede for et par måneder siden sin mor - nu åbner han sit hjem for andre, der ellers skulle sidde alene juleaften

- Nu står jeg her og roder med anden, der skal til at i ovnen. Og der skal koges risengrød til ris a la manden.

Sådan fortæller 55-årige Claus Petersen, der har valgt at åbne sit hjem i Hvidovre op 24. december.

I et Facebook-opslag i gruppen '2650 Hvidovre' skriver han: 'Da jeg holder jul alene i år, ville jeg høre, om der var en familie eller to, der havde svært ved at få det hele til at hænge sammen, der kunne have lyst til at holde jul i mit hus i Risbjerg-kvarteret med mig. Jeg vil sørge for julemaden med både and og steg.'

- Jeg har ikke købt et juletræ endnu, men jeg er på vej ud og hente et senere i dag. Der bliver juletræ, og der er også pyntet op, fortæller han.

Claus, der til daglig arbejder som konsulent, mistede sin mor for et par måneder siden. Planen var ellers, at han skulle holde jul med hende.

- Jeg har normalt holdt jul med min mor og min datter hvert andet år. Og de andre år har jeg taget ud og rejse på en skiferie eller noget. Men nu havde jeg fryseren fuld af mad.

- Det var jo ikke fordi, jeg ikke havde noget sted at tage hen. Jeg kunne bare være taget til Aarhus til min ekskone, hendes kæreste, min eks-svigerfamilie og min datter. Men jeg synes bare, at når nu jeg havde alt det mad her, som skulle spises, hvorfor så ikke invitere herhjem.

Første gang

Det er første gang, Claus åbner sit hjem op i julen for folk, han ikke kender endnu.

- Der er jo så meget snak om, hvor svært folk har det, og der var jo slet ikke julehjælp nok til folk, som havde brug for det. Så jeg tænkte, 'hvorfor ikke prøve at gøre noget godt?' Også for at få spist al den mad, der er jo også meget snak om madspild.

Claus har ikke planlagt aftenen ned til mindste detalje, men der er sørget for det mest essentielle til en juleaften.

- Vi skal have noget god mad - noget and og noget flæskesteg. Og så tror jeg, vi tager den derfra. Nu er der jo ikke nogen børn, ellers havde der jo nok været lidt juletræs-dans eller noget. Men nu tror jeg bare, det bliver god mad, hyggelig snak og samvær.

Claus fortæller, at man stadig kan nå at skrive, hvis man har lyst til at holde jul hos ham i hans hjem i Hvidovre. Privatfoto

Undrer sig

Da Claus lavede opslaget på Facebook, skrev han også: 'Jeg så gerne, hvis der skulle være flere interesserede, at man kunne matche det eventuelt børn efter alder, så der var nogen at lege med - det skal jo helst være børnenes fest.'

Men indtil videre er der ikke nogen børnefamilier, der har rakt ud til Claus, for at lægge vejen forbi hans hjem juleaften.

- Der kommer en enlig mor, som ellers skulle være alene hjemme, fordi hendes søn skal være hos faderen. Og så er der en pensionist, som også skulle sidde alene.

- Det har undret mig meget, at der ikke er flere, der har rakt ud.

- Hvis der nu var kommet nogle flere, som netop havde det svært, så kunne de på den måde netværke lidt. Jeg tænker også, at det er meget lettere at åbne op, når man er sammen med ligesindede.

Claus understreger dog, at man stadig kan nå at melde sig til hans juleaften i Hvidovre.

- Det er en ny oplevelse for mig, så nu håber jeg, det går godt. Og hvem ved, så kan det jo godt være, jeg gør det igen næste år. Eller i hvert fald hvert andet år, så jeg også kan holde jul med min datter.