Claus fanger dansk bæst på 330 kilo - stangen knækker!

Hugget kom ti minutter over ni søndag formiddag 40 kilometer nord for Skagen i et solbeskinnet Skagerrak.

Et bæst af en tun havde inhaleret den makrel Claus Sørensen havde søsat fra sin båd ret nord for Skagen, og en to timer lang kamp med dyret kunne begynde.

- Ja, så var der jo fisk, og det var lidt en vild fight. Det startede egentlig meget godt. Så lige pludselig fik vi løs line på stangen. Vi kunne ikke mærke tunen mere. Michael (kammeraten red.) kørte alt ind på hjulet, hvad han kunne simpelthen, men der blev ved med at være løs line.

- Og jeg giver fuld gas på båden, så vi faktisk kommer op at plane, og går små 50 kilometer i timen, siger Claus Sørensen fra Frederikshavn.

De tre fiskekammerater i båden, Claus, Sune Andersen og Michael Lyngby, troede de havde mistet tunen, men de blev snart klogere.

For i stedet for at trække linen langt væk fra båden i et langt udløb, som man kalder det i lystfisker-sprog, så var den store tun vendt rundt og satte kursen direkte mod båden.

- Der blev ved med at være løs line, og der går så de her 10-15-20 sekunder, så opgiver vi og siger: Jamen, den er væk. Så tager jeg farten af båden og drejer den rundt, og så ville vi egentlig sætte de andre stænger ud. Og han bliver ved at køre line ind, der er meget line ude, og så lige pludselig bliver der lidt belastning på linen igen. Og så opdager jeg faktisk, at den er der sgu stadigvæk!, siger Claus Sørensen.

Så han gasser båden lidt op igen og efter ti sekunder, får de strammet den løse line op og har atter kontakt med den store tun.

Svømmede over 50 km i timen

- Og så løber den så den anden vej, og tager et kæmpe udløb. Så det var en fantastisk fight. Det gjorde den nogle gange med os det dér, hvor den simpelthen svømmer hurtigere end 50 kilometer i timen imod os, og så er det jo umuligt at følge med på hjulet, siger Claus Sørensen.

Den flotte tun havde en anslået vægt på 330 kilo og 270 centimeter i længden. Foto: Privat

De begynder at fighte den ved at sejle rundt om den hele tiden og lægge sidepres på den, så den bliver træt af at holde balancen, og så får de den op tæt på båden. Han slukker så motoren, fordi støjen fra motoren skræmmer fisken og de ligger stille.

- Og så presser vi egentlig lidt for meget på, fordi den står lige under båden og den vinkel kan stangen simpelthen ikke holde til. Det er den ikke bygget til. Og derfor knækker stangen. Men vi er egentlig rimelig kolde jo, og så tager vi fat i den og prøver at se om vi kan hive den op, og det lykkedes jo heldigvis, siger Claus Sørensen.

Omkring 330 kilo

Den store tun blev anslået til at veje omkring 330 kilo og være 270 centimeter lang.

De trak den ikke op i båden, men sejlede den hen til en såkaldt 'tagging-båd', hvor den blev påført en chip, så man kan kortlægge tunens videre færd.

Det havde man også succes med sidste år i et stort tagging-projekt.



Ulovlige at fange

Det er ellers ulovligt som lystfisker at fange tun i Danmark, da fiskene er fredede, men Claus Sørensen og hans venner har fået lov at være med til at fange tunene som lystfiskere til et forskningsprojekt styret af DTU Aqua, der skal være med til at kortlægge tunens hjemvenden til Danmark og deres videre færd.

Claus Sørensen og hans venner var nogle af de første til at spotte tunene igen for fem-seks år siden, og så kontaktede de DTU Aqua, der var meget interesserede.

I 40'erne og 50'erne var der mange tun i dansk farvand, men de forsvandt i tresserne formentlig på grund af overfiskeri også af sild og makrel som er deres byttedyr, forklarer Claus Sørensen, der også fangede en stor tun i lørdags.

Den var dog lidt mindre.