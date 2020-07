Claus flytter: Træt af grove turister

Dagligdag med fuckfingre: Den 44-årige it-konsulent overvejer at flytte til Tyskland, hvor folk er langt høfligere og viser mere respekt for hinanden

Ubehøvlede danske turister har gjort 44-årige Claus Iversen fra Christiansfeld så træt af det hele, at han nu vil flytte fra byen.

- Næsten hver dag bliver man mødt af danske turister, som råber idiot eller giver en fuckfingeren. Turisterne smider deres biler, hvor det passer dem. De er helt ligeglade med, at de så forhindrer andre bilister i at køre i gaden, siger den 44-årige it-konsulent til Ekstra Bladet.

Claus Iversen understreger, at det naturligvis ikke er alle danske turister i byen, som opfører sig upassende.

'Jeg' mentalitet

- Men der er desværre en del, som ikke vil tage hensyn til de lokale beboere. De opfører sig på en meget aggressiv og ubehagelig måde.

Der er opstået en meget egocentreret indstilling hos mange danskere. Det handler kun om, hvordan 'jeg' skal have det. Vi tænker ikke i 'vi' og 'os'. I stedet for at give hinanden plads og hjælpe, så bliver der dyttet og provokeret i stedet for. Det er en meget trist udvikling, fastslår Claus Iversen.

Christiansfeld er en meget populær turistby. De afbildede personer er ikke blevet fotograferet i forbindelse med denne artikel. Arkivfoto: Casper Dalhoff

Claus Iversen har boet i den lille idylliske by i Sønderjylland i fire år. Gennem de år har problemet med turister, som ikke vil respektere de lokale borgere og forhold været stigende.

- Men i år er det helt galt. Det skyldes mængden af danskere og måske også, at folk har været præget af coronakrisen, og nu skal de bare ud. Hvis folk er så stressede på deres ferie, så vil jeg nødig se dem i deres hverdag.

Knyttede næver

Problemerne med turisterne knytter sig i særlig grad til de trafikale forhold, der byder på udfordringer på grund af de toppede brosten og meget smalle gader i byen.

- Mange turister tror, at gaderne er gågader. De bruger ikke fortovet - men går på vejene. Hvis man kommer i sin bil og pænt beder dem flytte sig lidt, så man kan komme forbi, så får man bare fuck-fingeren eller også råber de idiot efter en.

Andre knytter nævnerne mod en. Det er turister i alle aldre, der opfører sig sådan. Jeg henvender mig altid pænt til folk, og når de er frække, kører jeg bare videre. Jeg gider ikke provokationen eller at skubbe maver med dem, fastslår Claus Iversen.

Ingen respekt

Claus Iversen er også irriteret over, at folk ikke respektere hans privatliv. Når det regner, går folk bare ind i hans opgang uden at spørge. Og ofte parkerer turisterne fuldstændig hensynsløst foran de lokale borgeres indkørsler, så de hverken kan komme ind eller ud.

- Jeg har oplevet, at de har smidt en campingvogn eller bil på tværs af indkørslen til et ældre ægtepar længere nede ad gaden. Det er da ikke rimeligt.

Christiansfeld er blandt andet kendt for sine honningkager. Arkivfoto: Anders Brohus

Claus Iversen har allerede besluttet sig for at sige sin lejlighed op og flytte. Nu overvejer han faktisk at flytte til Tyskland.

- Her er folk langt høfligere. Man viser respekt overfor hinanden og viser hensyn. Det gælder også de tyske turister her i Christiansfeld. Hvis man beder om at komme forbi, så undskylder de pænt med et smil og skynder sig op på fortovet med hele familien. I trafikken får tyskerne det hele til at glide. Mange danskere saboterer i stedet for og begynder at dytte.

En skøn by

Jeg gider ikke at bo her i byen mere. Christiansfeld er en skøn by med mange dejlige steder. Men jeg vil ikke behandles som andenrangsborger i min egen by. Så nu flytter jeg, siger Claus Iversen.

Claus Iversen er ikke den eneste, som er træt af danske turisters opførsel i sommerlandet. Forleden berettede en kvinde fra Fanø om, hvordan hun chikaneres af fuckfingre og tilråb, når hun skal med færgen til den lille ø i Vadehavet.

På Bornholm er de lokale trætte af, at turister blæser på alle henstillinger og frejdigt klatrer rundt på fredede bygninger.

