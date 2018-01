Claus har søgt 35 praktikpladser: Vil gerne bare knokle

Ekstra Bladet skrev i går om 30-årige Kevin Christensen, der fremover tvinges til at have elever i sine virksomheder, hvis ikke han vil straffes med bøder.

- Problemet er, at jeg slet ikke har brug for elever. Jeg kan ikke opfinde et behov, vi ikke har, men alligevel bliver jeg straffet med en bøde. Det er helt hjernedødt, sagde han til Ekstra Bladet.

26-årige Claus Oddershede er en af de studerende, der i fremtiden kan ende hos Kevin. Siden 2017 har han læst til it-supporter på TEC i Lyngby. I sommers skulle han have påbegyndt sin 2-årige erhvervspraktik.

- Når man tæller alt sammen, har jeg nok søgt i mellem 30 og 35 praktikpladser. Desværre uden held. Generelt er det bare en øv-følelse, siger han til Ekstra Bladet.

Virksomhederne tør ikke ansætte

I stedet er han nu fuldtid i TEC's praktikcenter i Hvidovre. Sammen med knap 30 andre it-support-studerende, reparerer han blandt andet computere, samtidig med at han stadig jagter en af de eftertragtede pladser.

- Det er jo frustrerende, fordi vi alle har et ønske om at komme ud på en rigtig arbejdsplads, og bevise at vi er i stand til at knokle for vores løn og vores uddannelse, siger Claus.

Han oplever generelt, at virksomhederne kun vælger de studerende, der er i 'top-klasse', imens både yngre- og elever uden erhvervserfaring bliver valgt fra.

- Jeg forstår godt, at der kan være virksomheder, der ikke har råd til at ansætte, men der findes virksomheder, der har pengene. De tør' bare ikke at ansætte, fordi de er nervøse for, at vi er en større last end gevinst.

Claus har tidligere arbejdet som elektriker og chauffør. Nu drømmer han om at blive færdiguddannet it-supporter. Foto: Jonas Olufson

Et voksende problem

Derfor er Claus også glad for, at det i fremtiden ser ud til, at virksomhederne i højere grad skal tage elever.

- Det er en god idé. Her på skolen, har vi set virksomheder, der er godkendt til at have op til otte elever. Man kan godt klø sig lidt i nakken, når de så alligevel kun tager en.

Allerede næste måned får Claus selskab af 90 nye, der heller ikke har kunnet finde en praktikplads.

Det betyder, at der alene i København er mindst 120, der køber om de samme få pladser.

- Jeg siger ikke, at det kun er en god ting, at man tvinger virksomhederne til at have elever. Men der er i øjeblikket et problem, og derfor er det her helt sikkert et forsøg værd.

Dårlige stillet i fremtiden

Skulle det ikke lykkes Claus at komme i praktik, er det stadig muligt at færdiggøre uddannelsen i praktikcentret, hvor han er i øjeblikket.

- Hvis det sker, vil jeg slet ikke have noget 'touch' med industrien, og det vil kun gøre det endnu sværere at komme ind på arbejdsmarkedet i fremtiden.

Alligevel har den 26-årige studerende ikke opgivet at komme i marken.

- Drømmen er stadig at få en elevplads og blive færdiguddannet it-supporter. Hvad fremtiden så bringer, ved jeg ikke. Lige nu vil jeg gerne bare bytte skolebænken ud med et rigtigt arbejde, afslutter han.